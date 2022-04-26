Промысловые участки в Белом море выставили на торги

В Мурманской области объявлен конкурс на 15 участков для промышленной добычи рыб, в том числе анадромных. Заявки принимаются до 24 мая — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатором торгов выступает Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, 14 участков площадью от 4,9 до 130,7 га расположены в Терском районе вдоль северного побережья Кандалакшского залива. Еще один, площадью 28,7 га, находится в Кандалакшском районе у южного побережья залива.

На всех участках одни и те же объекты промысла — атлантический лосось (семга), горбуша, беломорская сельдь, треска, полярная камбала и другие виды. Акватории предоставляются на 20 лет.

Критерии оценки заявок — средневзвешенные показатели освоения объемов добычи, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Стартовые цены — от 270 рублей до 7,2 тыс. рублей.

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