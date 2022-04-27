Следствие выясняет обстоятельства гибели рыбаков на промысле

Правоохранители озвучили возможные причины трагедии на траулере «Кайрос» в Тихом океане. В результате аварийной ситуации на палубе погибли три члена экипажа.

ЧП произошло 21 апреля в 5 часов 13 минут во время выборки трала. Удерживающий траловую доску стопорный гак разогнулся, доска опустилась вниз и ваерный трос ударил трех членов экипажа, сообщили Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. По его информации, от полученных травм рыбаки скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, которые повлекли по неосторожности смерть трех лиц). В пресс-службе озвучили версии произошедшего: «усталость металла, из которого изготовлен стопорный гак, и перегруз груза, закрепленного на траловой доске».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews