Предприятиям компенсируют простой в Азовском море

Правительство выделит 50 млн рублей для частичной компенсации расходов рыбаков, которые вынуждены приостановить промысел в Азовском море. Получатели господдержки обязаны сохранить до конца года не менее 90% работников.

Правила предоставления и расчета компенсаций для предприятий, ведущих рыбный промысел в акватории Азовского моря, утверждены постановлением правительства от 22 апреля 2022 г. № 736 Пользователи — по большей части рыболовецкие бригады, работающие в статусе индивидуальных предпринимателей, — не могут ловить рыбу из-за ограничений, связанных с геополитической ситуацией.

Государство возместит простаивающим предприятиям часть расходов на оплату труда и налоговые отчисления. На эти цели будет направлено 50 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. По условиям предоставления господдержки получатели субсидии обязаны сохранить до конца года не менее 90% численности работников по состоянию на 1 марта.

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