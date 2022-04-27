Карелия хочет повышать экологичность своих акваферм

Власти Республики Карелии намерены субсидировать мероприятия по экологизации аквакультуры. Получать господдержку смогут юридические лица (кроме НКО), индивидуальные предприниматели и физлица.

Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документу, под экологизацией рыбоводства понимается «внедрение природосберегающих и ресурсосберегающих технологий на предприятиях аквакультуры, проведение мелиоративных и научно-исследовательских работ».

Планируется возмещать часть затрат на рыбохозяйственную мелиорацию, приобретение оборудования для установок замкнутого водоснабжения и (или) очистных сооружений рыбоперерабатывающих производств. Также предусмотрены субсидии на разработку проектной документации для строительства аквакультурных комплексов с УЗВ, на научно-исследовательские работы в области рыбоводства.

Средства будет предоставлять региональный минсельхоз в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов».

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