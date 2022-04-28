«Краскино» отдохнет на майских

В Приморском крае на майских праздниках изменится режим работы ряда автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем. Так, «Краскино» не будет функционировать 1 и 9 мая, сообщает Росгранстрой.

АПП «Полтавка» не будет пропускать транспортные средства 1 и 2 мая, «Турий Рог» — с 1 по 3 мая, а также 9 мая, рассказали Fishnews в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой» со ссылкой на Владивостокский филиал.

Отмечено, что без выходных будут работать автомобильный пункт пропуска «Пограничный» и железнодорожные пункты пропуска «Пограничный» и «Махалино».

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