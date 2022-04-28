Рыбная отрасль Калининграда поможет готовить себе кадры

В Калининграде планируется создать образовательно-производственный центр «Рыбопромышленный кластер». Его цель — развитие кадрового потенциала и системы подготовки молодых специалистов для отрасли.

Кластер создадут в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Соглашение о партнерстве заключили Росрыболовство, подведомственный Калининградский государственный технический университет и областные рыбопромышленники. Базой должен стать Калининградский морской рыбопромышленный колледж (он входит в КГТУ).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, в состав кластера вошли компании «Рыбфлот-ФОР», «Триана Менеджмент», «Вестрыбфлот», «Концепт ЛТД», «Еврохолод», рыбокомбинат «За Родину» и Калининградский хладокомбинат.

«Важно, что молодые люди получат практические навыки с учетом текущих и перспективных потребностей в профессиональных кадрах рыбохозяйственного комплекса», — подчеркнули в ФАР.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews