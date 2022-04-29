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Единый реестр видов контроля находится на сайте ervk.gov.ru

В России появился интернет-справочник по контролю и надзору

Единый реестр видов контроля выложили в открытый доступ. На специальном ресурсе содержится подробная информация обо всех видах надзора.

Теперь любой человек может зайти на сайт ervk.gov.ru и найти описание интересующего его вида контроля, сообщает корреспондент Fishnews. Ранее доступ к этой информации был только у руководителей контрольных органов и самих контролеров, отметили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Важно, что теперь каждый может посмотреть понятное описание любого вида контроля, без долгого поиска необходимой информации в официальных актах. Это существенно повысит информированность бизнеса и граждан о своих правах», — прокомментировал директор департамента лицензирования, КНД, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин.

В реестре указаны все категории видов контроля, в том числе экология, промышленность, бизнес, сельское хозяйство. Выбрав интересующий вид контроля и контролируемое лицо (юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель и т.п.), можно узнать, кто может прийти с проверкой и что будут инспектировать.

Также в ЕРВК можно посмотреть, каким образом производится отнесение объектов к категориям риска (что нужно сделать, чтобы тебя проверяли реже), какие индикаторы риска применяются в рамках вида контроля, какие контакты у непосредственно вашего контрольного органа.

Кроме того, сайт содержит ссылки на официально опубликованные нормативные акты, регулирующие тот или иной вид контроля.

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