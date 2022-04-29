В Приморье на реке Барабашевка прошли кетовые «выпускные»

В Приморском крае в природную среду выпустили более 1,1 млн штук молоди кеты. Пополнение вырастили на Барабашевском лососевом рыборазводном заводе.

Мероприятие прошло в присутствии комплексной комиссии в составе специалистов Приморского теруправления Росрыболовства, Приморского филиала Главрыбвода, Тихоокеанского филиала ВНИРО и администрации Хасанского муниципального района.

Более 1 млн экземпляров молоди выпустили в реку Барабашевка в целях пастбищной аквакультуры, еще свыше 116 тыс. особей — в рамках компенсации ущерба от хозяйственной деятельности предприятий, сообщили Fishnews в пресс-службе территориального управления Росрыболовства.

Барабашевский завод специализируется на воспроизводстве кеты. В момент проверки в бассейнах предприятия на подращивании находилось около 8 млн штук молоди кеты.

По информации ПТУ ФАР, в настоящее время в Приморском крае действует шесть лососевых рыборазводных заводов общей мощностью выпуска 85,53 млн экземпляров молоди в год.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews