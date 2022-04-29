Рыбинспектор организовал спасательную операцию на Миассе

В Челябинской области старший госинспектор рыбоохраны Владимир Кулапин спас провалившегося под лед рыбака. Помогли конец Александрова и товарищ пострадавшего.

Инцидент произошел, когда инспектор патрулировал устье реки Миасс на Аргазинском водохранилище. В 400 м от берега он заметил передвигающегося по льду рыбака. Потом человек пропал из поля зрения, виднелась только черная точка. Владимир Кулапин понял, что рыболов провалился в воду.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства, рядом находился товарищ провалившегося — в сапогах и полной рыбацкой экипировке. Инспектор выдал ему спасательный фал (конец Александрова) и тот быстро направился в сторону утопающего.

Надев сапоги и спасжилет, Владимир Кулапин побежал на место происшествия. В результате спасательной операции рыбаку удалось выбраться на твердый лед. Он был сопровожден до служебного автомобиля рыбоохраны, где освободился от промокшей одежды.

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