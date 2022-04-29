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Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Наталья Александровская: Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

Не зря говорят: главная ценность компании — это люди, из которых складывается команда, ведь их истории отражают развитие и истинные цели предприятия. Fishnews предлагает познакомиться с лицами компании «Нерей», и первое интервью из этого цикла — с директором отдела продаж Натальей Александровской.

«В апреле исполняется уже 10 лет, как я официально работаю в компании «Нерей». За эти годы я стала свидетелем действительно впечатляющих изменений, которые произошли в фирме», — рассказала в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» Наталья Александровская.

По ее словам, история начиналась с небольшой, но сплоченной команды — всего пять человек в отделе продаж, который со временем разросся до 20 человек. Расширилась и структура компании, появились новые подразделения, направления, в том числе транспортный отдел и лаборатория.

«Но главное — мы четко определили для себя целевую аудиторию и сфокусировались на потребителе. Поэтому с определенного момента для «Нерея» на первый план вышло не постоянное наращивание объемов продаж, а выработка индивидуального подхода к клиенту, ответственность, гарантии и, конечно, сам продукт — продвижение дальневосточной рыбы с ее уникальностью в плане пользы и качества», — отмечает собеседник издания.

Стал перестраиваться и рабочий процесс: предметно изучался каждый регион, с его потребностями и кругом потенциальных клиентов. «Нерей» начал делать и сложные ассортиментные отгрузки (более десятка наименований в одной машине), формировать сборные партии сразу для нескольких клиентов, в том числе из разных регионов. Для сетей начали оказывать дополнительные услуги: укладка товара на европоддоны, палетирование, штрихкодирование, оформление полного пакета документов.

Интересно было наблюдать и за тем, как менялось за эти годы взаимодействие с рыбаками: «Я вспоминаю, как прежде нам нередко приходилось работать с претензиями от покупателей, когда в партиях не выдерживался размерный ряд рыбы, в дороге страдала упаковка из-за непредусмотренных нагрузок и т. п. Немногие на Дальнем Востоке брались решать подобные случаи, так что «Нерей» был едва ли не первым, кто начал выставлять претензии рыбакам — те были, конечно, в шоке. Сначала принимали в штыки, но, получив два-три раза претензию, пересмотрев цену, рыбаки начинали понимать: выгоднее что-то менять в своем производственном процессе».

Постепенно, по словам Натальи, вслед за меняющимся рынком рыбаки и сами начали все активнее оснащать свои суда, береговые производства оборудованием, которое более тщательно сортировало продукцию, больше внимания стали уделять упаковке. «Сейчас нас уже просят давать обратную связь по любому поводу. И это очень позитивные перемены, которые мы только приветствуем», — отмечает директор отдела продаж.

И все-таки: «Нерей» продает или покупает рыбу? «Компания «Нерей» определенно покупает рыбу для своих клиентов, — с уверенностью констатирует Наталья Александровская. — Да, наши требования к качеству очень высокие. Иногда даже завышенные. Но это оправданная необходимость: мы работаем с лучшим продуктом и таким его должен увидеть потребитель в любой точке страны».

По ее словам, «Нерей» проводит большую работу для того, чтобы снижать влияние стрессовых факторов, отражающихся на качестве рыбы, с которыми продукт сталкивается по пути к столу потребителя. Ощутимый вклад компания вносит и в расширение ассортимента дальневосточной рыбопродукции в других регионах.

И, конечно, работа в «Нерее» отражается и на жизнь самой героини статьи: «Мне уже сложно обходиться без того ощущения куража, азарта, которые я получаю от своей работы. В «Нерее» уникальная атмосфера, своя энергетика, которая по-настоящему заряжает, — говорит Наталья Александровская. — И, конечно, «Нерей» — это эстетика во всем. Таков один из наших корпоративных принципов: «Всё, что мы делаем, мы делаем красиво». Отсюда и наши требования к внешнему виду продукции, и наше отношение к работе с клиентом — с красотой и достоинством».

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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