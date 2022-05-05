Молодое поколение нерп посчитали на Байкале

Специалисты Байкальского филиала ВНИРО провели маршрутный учет приплода байкальской нерпы. Эти животные считаются индикаторами стабильности экосистемы.

Работы проводились в средней части озера Байкал. Для повышения качества и безопасности исследований ученые использовали спецтехнику повышенной проходимости, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Фиксация численности приплода была проведена на семи учетных разрезах (трансектах) — от мыса Облом до поселка Турка. Специалисты оценили пространственное распределение маточных логов, физиологическое состояние приплода: упитанность и процесс линьки, а также естественную смертность. Полученные данные будут распространены на весь Байкал.

Байкальская нерпа — эндемик и единственное млекопитающее озера. Современное состояние популяции нерпы, судя по основным биологическим показателям ее функционирования, ученые оценивают как довольно благополучное. В многолетней динамике наблюдается увеличение популяции. По результатам работ 2021 г. общее количество байкальской нерпы оценивается на уровне 164,5 тыс. экземпляров.

После обработки собранного в текущем году материала ученые ВНИРО определят общее количество приплода. Вместе с данными осенних работ по оценке структуры популяции байкальской нерпы это позволит оценить численность эндемика в 2022 г.

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