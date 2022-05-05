В Генпрокуратуре высказались по экологической экспертизе

В сфере государственной экологической экспертизы остается правовая неурегулированность, вопрос планируется рассмотреть на заседании межведомственной рабочей группы в ДФО, сообщили в окружном управлении Генпрокуратуры на запрос Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Управление Генпрокуратуры по ДФО рассмотрело запрос Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Напомним, что руководители отраслевых объединений в обращении к заместителю генерального прокурора Дмитрию Демешину отмечали, что угроза признания рыбодобывающих предприятий нарушителями законодательства о государственной экологической экспертизе ставит под вопрос работу отрасли. Совет просил вынести проблему на обсуждение, сообщает корреспондент Fishnews.

Системный анализ положений действующего законодательства указывает на наличие обязанности лиц, осуществляющих рыболовство, получать заключение ГЭЭ не на процесс добычи водных биоресурсов, а в случае реализации ими потенциально экологически опасных видов хозяйственной деятельности, говорится в ответе управления Генпрокуратуры.

Отмечено, что этот вывод отражен в проекте изменений закона об экологической экспертизе.

В то же время управление указало на сохраняющуюся до настоящего времени правовую неурегулированность — с учетом этого проблему планируется обсудить на заседании отраслевой межведомственной рабочей группы.

В вопросе государственной экологической экспертизы в рыбной отрасли обязательно надо поставить точку, чтобы предприятия могли продолжать работу в понятном правовом поле, без риска стать нарушителями, прокомментировали в координационном совете.

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