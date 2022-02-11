Ассоциации обратились по проблеме ГЭЭ в Генпрокуратуру

Угроза признания рыбодобывающих предприятий нарушителями законодательства о государственной экологической экспертизе ставит под вопрос работу отрасли. Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока в связи с этим направил обращение заместителю генпрокурора Дмитрию Демешину.

На Дальнем Востоке формируется негативная практика привлечения предприятий, занимающихся рыболовством, к ответственности за невыполнение требований о государственной экологической экспертизе, говорится в письме.

Рыбакам непонятно, как, например, проходить процедуру ГЭЭ в случае с промыслом тихоокеанских лососей. Сезон их добычи быстротечен: длится несколько месяцев. За время путины возможный вылов может неоднократно меняться — такая практика введена, чтобы учитывались реальные подходы лососей и при этом обеспечивалось сохранение водных биоресурсов.

Между тем «в соответствии с требованиями законодательства положительное заключение ГЭЭ теряет юридическую силу в случае реализации объекта экспертизы с отступлениями от проектной документации, получившей положительное заключение ГЭЭ, а также в случае внесения изменений в проектную и иную документацию после получения положительного заключения ГЭЭ», напомнил координационный совет. Это не соотносится с практикой рыболовства и показавшими свою эффективность механизмами управления промыслом.

В рыбохозяйственных ассоциациях также обращали внимание на целый ряд других вопросов, который возникает при требовании проходить экспертизу в случае с рыболовством. Что будет являться ее объектом? Как часто придется получать заключение? Какие документы нужны для прохождения процедуры?

Практика привлечения рыбаков к ответственности за отсутствие заключения ГЭЭ может привести к прекращению работы сотен предприятий, заявил координационный совет.

Руководители ассоциаций также подчеркнули, что решение вопроса важно не только для промышленного лова, но и для других видов рыболовства: традиционного промысла КМНС, любительской рыбалки, научных исследований и т.д., сообщает корреспондент Fishnews.

Совет попросил заместителя генерального прокурора провести совещание по сложившейся ситуации — с участием контрольно-надзорных органов, Минсельхоза.

Обращение подписали президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

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