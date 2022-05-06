Для лососевой путины представили федеральные меры регулирования

Минсельхоз разместил проект приказа об ограничениях на лососевую путину 2022 г. Дополнительные меры регулирования предусматриваются для Камчатского края, Сахалинской области, Приморья и Амура.

Проект приказа Минсельхоза «Об установлении ограничений рыболовства тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2022 году» опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается закрыть в этом году промышленное рыболовство тихоокеанских лососей:

в Камчатском заливе с применением ставных неводов с длиной центрального троса ставного невода, от точки его крепления на берегу до головного буя в сторону залива, более 1000 м;

в заливе Корфа с применением ставных неводов с длиной центрального троса ставного невода, от точки его крепления на берегу до головного буя в сторону залива, более 1500 м;

на акватории Охотского моря с ограничением по широте от 51°49' с.ш. до 52°25' с. ш. с применением ставных неводов с длиной центрального троса невода, от точки крепления на берегу до головного буя в сторону моря, более 1500 м и имеющих более двух ловушек;

на участке от мыса Свободный до мыса Крильон и у северо-западного побережья острова Сахалин от мыса Елизаветы до мыса Погиби с применением ставных неводов в том числе неводов типа заездок с длиной центрального крыла невода, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, более 500 м.

Предложено закрыть на этот год промышленное рыболовство кеты в реке Амур:

с применением плавных сетей длиной более 100 м;

с применением плавных сетей ниже по течению от Николаевск-на-Амуре (ниже линии с координатами 53°06'45'' с.ш. 140°42'10'' в.д. — 53°08'13'' с.ш. 140°41'25'' в.д.);

с применением ставных неводов типа «заездок» ниже по течению от Николаевска-на-Амуре (ниже линии с координатами 53°06'45'' с.ш. 140°42'10'' в.д. — 53°08'13'' с.ш. 140°41'25'' в.д.) с длиной центрального крыла более 1000 м.

Предлагается закрыть по 31 августа 2022 г. промышленное рыболовство тихоокеанских лососей на участке от мыса Терпения до мыса Свободный с применением ставных неводов с длиной центрального крыла невода, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, более 1000 м.

Предлагается закрыть в этом году традиционное рыболовство КМНС в отношении кеты в бассейне реки Амур:

с предоставлением рыболовного участка с применением плавных сетей длиной более 100 м;

без предоставления участка с применением плавных сетей длиной более 75 м.

Предлагается закрыть на период с 21 сентября по 15 ноября 2022 г. любительское рыболовство тихоокеанских лососей:

в морской акватории, прилегающей к рекам Рязановка, Барабашевка, Брусья, Пойма, Нарва в Хасанском районе Приморского края, реке Киевка в Лазовском округе Приморского края, рекам Милоградовка, Аввакумовка в Ольгинском районе Приморского края, рекам Лидовка, Зеркальная и ручью Безымянный в Кавалеровском и Дальнегорском районах Приморского края, реке Серебрянка в Тернейском округе Приморского края, на расстоянии 500 м от устья в обе стороны береговой линии и 500 м в сторону моря;

в реках Рязановка, Барабашевка, Брусья, Пойма, Нарва в Хасанском районе Приморского края, реке Киевка в Лазовском округе Приморского края, реках Милоградовка, Аввакумовка в Ольгинском районе Приморского края, реках Лидовка, Зеркальная и ручье Безымянный в Кавалеровском и Дальнегорском районах Приморского края, реке Серебрянка в Тернейском округе Приморского края.

Напомним, что в этом году прогнозируется вылов 322 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

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