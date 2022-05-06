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Добыча лосося на Дальнем Востоке

Для лососевой путины представили федеральные меры регулирования

Минсельхоз разместил проект приказа об ограничениях на лососевую путину 2022 г. Дополнительные меры регулирования предусматриваются для Камчатского края, Сахалинской области, Приморья и Амура.

Проект приказа Минсельхоза «Об установлении ограничений рыболовства тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2022 году» опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается закрыть в этом году промышленное рыболовство тихоокеанских лососей:

в Камчатском заливе с применением ставных неводов с длиной центрального троса ставного невода, от точки его крепления на берегу до головного буя в сторону залива, более 1000 м;

в заливе Корфа с применением ставных неводов с длиной центрального троса ставного невода, от точки его крепления на берегу до головного буя в сторону залива, более 1500 м;

на акватории Охотского моря с ограничением по широте от 51°49' с.ш. до 52°25' с. ш. с применением ставных неводов с длиной центрального троса невода, от точки крепления на берегу до головного буя в сторону моря, более 1500 м и имеющих более двух ловушек;

на участке от мыса Свободный до мыса Крильон и у северо-западного побережья острова Сахалин от мыса Елизаветы до мыса Погиби с применением ставных неводов в том числе неводов типа заездок с длиной центрального крыла невода, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, более 500 м.

Предложено закрыть на этот год промышленное рыболовство кеты в реке Амур:

с применением плавных сетей длиной более 100 м;

с применением плавных сетей ниже по течению от Николаевск-на-Амуре (ниже линии с координатами 53°06'45'' с.ш. 140°42'10'' в.д. — 53°08'13'' с.ш. 140°41'25'' в.д.);

с применением ставных неводов типа «заездок» ниже по течению от Николаевска-на-Амуре (ниже линии с координатами 53°06'45'' с.ш. 140°42'10'' в.д. — 53°08'13'' с.ш. 140°41'25'' в.д.) с длиной центрального крыла более 1000 м.

Предлагается закрыть по 31 августа 2022 г. промышленное рыболовство тихоокеанских лососей на участке от мыса Терпения до мыса Свободный с применением ставных неводов с длиной центрального крыла невода, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, более 1000 м.

Предлагается закрыть в этом году традиционное рыболовство КМНС в отношении кеты в бассейне реки Амур:

с предоставлением рыболовного участка с применением плавных сетей длиной более 100 м;

без предоставления участка с применением плавных сетей длиной более 75 м.

Предлагается закрыть на период с 21 сентября по 15 ноября 2022 г. любительское рыболовство тихоокеанских лососей:

в морской акватории, прилегающей к рекам Рязановка, Барабашевка, Брусья, Пойма, Нарва в Хасанском районе Приморского края, реке Киевка в Лазовском округе Приморского края, рекам Милоградовка, Аввакумовка в Ольгинском районе Приморского края, рекам Лидовка, Зеркальная и ручью Безымянный в Кавалеровском и Дальнегорском районах Приморского края, реке Серебрянка в Тернейском округе Приморского края, на расстоянии 500 м от устья в обе стороны береговой линии и 500 м в сторону моря;

в реках Рязановка, Барабашевка, Брусья, Пойма, Нарва в Хасанском районе Приморского края, реке Киевка в Лазовском округе Приморского края, реках Милоградовка, Аввакумовка в Ольгинском районе Приморского края, реках Лидовка, Зеркальная и ручье Безымянный в Кавалеровском и Дальнегорском районах Приморского края, реке Серебрянка в Тернейском округе Приморского края.

Напомним, что в этом году прогнозируется вылов 322 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

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