Для лососевой путины представили федеральные меры регулирования
Минсельхоз разместил проект приказа об ограничениях на лососевую путину 2022 г. Дополнительные меры регулирования предусматриваются для Камчатского края, Сахалинской области, Приморья и Амура.
Проект приказа Минсельхоза «Об установлении ограничений рыболовства тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2022 году» опубликован на портале regulation.gov.ru.
Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается закрыть в этом году промышленное рыболовство тихоокеанских лососей:
в Камчатском заливе с применением ставных неводов с длиной центрального троса ставного невода, от точки его крепления на берегу до головного буя в сторону залива, более 1000 м;
в заливе Корфа с применением ставных неводов с длиной центрального троса ставного невода, от точки его крепления на берегу до головного буя в сторону залива, более 1500 м;
на акватории Охотского моря с ограничением по широте от 51°49' с.ш. до 52°25' с. ш. с применением ставных неводов с длиной центрального троса невода, от точки крепления на берегу до головного буя в сторону моря, более 1500 м и имеющих более двух ловушек;
на участке от мыса Свободный до мыса Крильон и у северо-западного побережья острова Сахалин от мыса Елизаветы до мыса Погиби с применением ставных неводов в том числе неводов типа заездок с длиной центрального крыла невода, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, более 500 м.
Предложено закрыть на этот год промышленное рыболовство кеты в реке Амур:
с применением плавных сетей длиной более 100 м;
с применением плавных сетей ниже по течению от Николаевск-на-Амуре (ниже линии с координатами 53°06'45'' с.ш. 140°42'10'' в.д. — 53°08'13'' с.ш. 140°41'25'' в.д.);
с применением ставных неводов типа «заездок» ниже по течению от Николаевска-на-Амуре (ниже линии с координатами 53°06'45'' с.ш. 140°42'10'' в.д. — 53°08'13'' с.ш. 140°41'25'' в.д.) с длиной центрального крыла более 1000 м.
Предлагается закрыть по 31 августа 2022 г. промышленное рыболовство тихоокеанских лососей на участке от мыса Терпения до мыса Свободный с применением ставных неводов с длиной центрального крыла невода, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, более 1000 м.
Предлагается закрыть в этом году традиционное рыболовство КМНС в отношении кеты в бассейне реки Амур:
с предоставлением рыболовного участка с применением плавных сетей длиной более 100 м;
без предоставления участка с применением плавных сетей длиной более 75 м.
Предлагается закрыть на период с 21 сентября по 15 ноября 2022 г. любительское рыболовство тихоокеанских лососей:
в морской акватории, прилегающей к рекам Рязановка, Барабашевка, Брусья, Пойма, Нарва в Хасанском районе Приморского края, реке Киевка в Лазовском округе Приморского края, рекам Милоградовка, Аввакумовка в Ольгинском районе Приморского края, рекам Лидовка, Зеркальная и ручью Безымянный в Кавалеровском и Дальнегорском районах Приморского края, реке Серебрянка в Тернейском округе Приморского края, на расстоянии 500 м от устья в обе стороны береговой линии и 500 м в сторону моря;
в реках Рязановка, Барабашевка, Брусья, Пойма, Нарва в Хасанском районе Приморского края, реке Киевка в Лазовском округе Приморского края, реках Милоградовка, Аввакумовка в Ольгинском районе Приморского края, реках Лидовка, Зеркальная и ручье Безымянный в Кавалеровском и Дальнегорском районах Приморского края, реке Серебрянка в Тернейском округе Приморского края.
Напомним, что в этом году прогнозируется вылов 322 тыс. тонн тихоокеанских лососей.
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