Прогноз по лососям подрос

Наука скорректировала возможный вылов тихоокеанских лососей на 2022 г. — с 264 тыс. до 322 тыс. тонн. По результатам генетической дифференциации прогноз по горбуше увеличен до 190 тыс. тонн.

Вопросы предстоящей лососевой путины рассмотрел во Владивостоке Дальневосточный научно-промысловый совет, сообщает корреспондент Fishnews.

Изначально специалисты прогнозировали вылов на Дальневосточном бассейне 264 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Однако дальнейшие работы позволили уточнить прогноз.

Исследования новейшими генетическими методами подтвердили структурные перестройки по охотоморской горбуше в предстоящем четном цикле, рассказала на заседании ДВНПС руководитель департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Альбина Канзепарова. Рекомендованный вылов горбуши был увеличен на 57 тыс. тонн, корректировка коснулась объемов для Западной Камчатки (ожидается добыча около 27 тыс. тонн горбуши), Восточного Сахалина (прогноз — 52 тыс. тонн), Южных Курил (возможный вылов — 24 тыс. тонн) и Хабаровского края (на материковом побережье Охотского моря ожидается добыча 17 тыс. тонн). В целом прогноз по горбуше соответствует уровню четных лет в ряду 2000-х годов, отметила специалист.

По кете после прохождения пика 2015 г. наметился определенный тренд на снижение объемов. В этом году, по оценкам ученых, может быть добыто 90 тыс. тонн этого вида тихоокеанских лососей. В двух районах ожидания выше и прогноза, и фактического вылова 2021 г. — это Восточная Камчатка и Южные Курилы.

По нерке в 2020 и 2021 гг. наблюдалось снижение уловов на уровне 30-32 тыс. тонн. «Текущий год не будет исключением, и прогнозируемый вылов нерки ожидается на этом же уровне в объеме 33 тыс. тонн», — сообщила Альбина Канзепарова. Отмечена тенденция снижения запасов для озерновского стада.

Прогноз вылова кижуча составляет 8 тыс. тонн, чавычи – 510 тыс. тонн, симы – 35 тыс. тонн.

По крупнейшим регионам — добытчикам лососей ожидания на путину следующие: Камчатский край — 150 тыс. тонн, Сахалинская область —121 тыс. тонн, Хабаровский край — 40 тыс. тонн. В Магаданской области прогнозируется вылов 4,46 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в Чукотском автономном округе — порядка 3,6 тыс. тонн, в Приморском крае — около 2,1 тыс. тонн.

На заседании были рассмотрены стратегии организации промысла по регионам. В целом путина ожидается, может быть, и невыдающаяся, но по ряду районов на вполне неплохом уровне, подчеркнул замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

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