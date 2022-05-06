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Специалисты ТИНРО готовятся к новому циклу нереста гребешка. Фото пресс-службы филиала

Пополнение для гребешка готовят в Приморье

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО продолжают работу в инновационном центре марикультуры на острове Попова в Приморском крае. Ученые готовятся к новому производственному циклу по культивированию моллюсков.

Производители приморского гребешка сейчас находятся в специальных емкостях в нерестовой лаборатории, размножение начнется не позднее середины месяца, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

«Нерест гребешков в разных районах начинается в различные сроки, в зависимости от условий обитания, — рассказал руководитель группы специалистов Виктор Дзизюров. — Соответственно, производителей лучше брать из районов, где нерест начинается раньше, так мы сможем высадить в море более крупную молодь и тем самым увеличить ее шансы на выживание».

Кроме того, уже два месяца в колбах и емкостях культивируются микроводоросли, которые служат кормом для гидробионтов. Уже получена первая крупная партия суспензии из двух видов, изохризиса и хитоцероса, которая применяется для питания производителей и будет использована для кормления личинок и молоди моллюсков в весенне-летний период. Проводимые ранее испытания кормов показали их высокую эффективность, сохраняющуюся даже после их заморозки/разморозки.

Напомним, что научно-производственный центр марикультуры создан для развития технологий выращивания и выработки новых компетенций.

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