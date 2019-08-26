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Научно-производственный центр ТИНРО на острове Попова будет обеспечивать предприятия аквакультуры посадочным материалом и технологиями

Центр марикультуры в Приморье показывает первые результаты

Научно-производственный центр ТИНРО на острове Попова будет обеспечивать предприятия аквакультуры посадочным материалом и отрабатывать технологии для отрасли. Специалисты уже провели эксперимент по получению спата тихоокеанской устрицы.

Проект по созданию инновационного научно-производственного центра марикультуры реализует в Приморском крае Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО). Здесь специалисты будут работать со всеми важными для отрасли объектами – ламинарией, трепангом, гребешком, устрицей и морским ежом. Есть перспективы и по другим обитателям дальневосточных вод.

Новый центр на острове Попова – сложная система инженерных сооружений. Так, во время экскурсии по предприятию журналистам показывают насосную станцию, которая обеспечивает забор морской воды и ее первичную очистку.

Затем смотрим цех для выращивания трепанга. Здесь установлены бассейны на 400 кубических метров. Всего завод позволяет выращивать до 10 млн экземпляров молоди «морского огурца», рассказывает пресс-секретарь ТИНРО Константин Осипов.

Трепанг – популярный среди предприятий марикультуры объект. Планируется, что центр будет обеспечивать хозяйства посадочным материалом для дальнейшего выращивания. Ученые рассчитывают, что востребованной окажется и «рассада» ламинарии японской.

Природные поля этой водоросли в традиционных районах промысла на юге Приморья сократились, основная причина – замещение ламинарии корковыми водорослями. В труднодоступных местах ламинария есть, но сразу после сбора морскую капусту надо переработать. Плантации позволяют собирать водоросль в нужное время и в необходимых объемах и оперативно пускать в производство, отмечает заведующий лабораторией технического обеспечения процессов воспроизводства гидробионтов Геннадий Курганский.

Центр еще предстоит запустить в эксплуатацию. Но специалисты уже провели первые экспериментальные работы – по получению спата тихоокеанской устрицы, сообщает корреспондент Fishnews. В регионе есть естественные поселения этого моллюска. Однако площадь этих районов невелика, и «урожай» молоди там можно собирать нерегулярно. Еще одна проблема – коллекторы забивают вредные виды, например рачки балянусы, рассказывает заведующий лабораторией воспроизводства беспозвоночных Игорь Сухин.

Получение спата в заводских условиях открывает новые возможности для марикультуры в регионе, считает специалист. «Перед предприятиями постоянно возникает вопрос, где взять молодь. Это один из вариантов ее получения, и мне кажется, что весьма перспективный», – делится наблюдениями Игорь Сухин.

При этом специалисты испробовали отсадку на разные материалы. Вот один из способов, который используется в том числе за рубежом: спат устрицы осел на раковины гребешка, показывает ученый. Также применялись пластиковые коллекторы.

С созданием центра специалисты получили базу, на которой можно проводить эксперименты. Она позволяет развивать целый комплекс технологий культивирования гидробионтов в заводских условиях.

«До этого времени не было единого центра отработки методологий марикультурных хозяйств. Каждый институт работал сам по себе в рамках небольших лабораторий и аквариальных, – рассказал ранее в интервью Fishnews заместитель директора ВНИРО – руководитель ТИНРО Алексей Байталюк. – Научные эксперименты проводились на базе предприятий. Мы, безусловно, благодарны тем предприятиям, с которыми ведем долгосрочное сотрудничество, но иногда циклы экспериментальных работ и производства не совпадали и мы не могли провести исследования, необходимые для повышения эффективности марикультурных хозяйств.

Центр на острове Попова предоставит возможность заинтересованным организациям отрабатывать схемы, методы и методологии в области марикультуры».

Маргарита Крючкова, Fishnews

  • Научно-производственный центр ТИНРО на острове Попова будет обеспечивать предприятия аквакультуры посадочным материалом и технологиями
  • Гребешок – популярный объект марикультуры
  • Специалисты собираются работать и с морским ежом
  • Разработки ученых должны помочь в выращивании устрицы
  • Для питания молоди выращивают микроводоросли
  • В одном из цехов будут культивировать ламинарию
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