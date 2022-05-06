Март выдался удачным для эквадорской креветки

Экспорт креветки из Эквадора в марте достиг почти 83,5 тыс. тонн — это второй по величине объем за всю историю наблюдений. Такой рост связан с восстановлением спроса в Китае.

Данные правительства республики приводит портал IntraFish. Отмечено, что прибавка по сравнению с мартом прошлого года составила 34%. До рекордного месячного показателя экспорта креветки (ноябрь 2021 г.) не хватило чуть более 1,8 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

В целом за первый квартал поставки эквадорской креветки за рубеж выросли на 44% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и достигли 238,59 тыс. тонн.

IntraFish обращает внимание, что в марте произошло совсем незначительное увеличение на американском направлении (+2%, до 14,8 тыс. тонн), а также снижение поставок на европейский рынок (-8%, до 14,25 тыс. тонн).

При этом специалисты пока затрудняются сказать, как долго будут расти поставки в КНР. По данным IntraFish, более 1 тыс. контейнеров различных компаний, каждый из которых содержит эквадорской креветки примерно на 150 тыс. долларов, пока не смогли попасть в китайские порты. Причиной стали строжайшие проверки, связанные с коронавирусом.

На фоне ограничений, связанных с военными действиями на Украине, экспорт эквадорской креветки в Россию в марте упал на 93% и составил всего 104 тонны, отмечает портал.

По его информации, до начала спецоперации рынок РФ занимал шестое место в структуре поставок креветки из республики. Более того, в 2021 г. он считался наиболее перспективным и быстрорастущим, увеличившись на 56%, до 24,5 тыс. тонн общей стоимостью 128 млн долларов, приводит цифры IntraFish.

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