Россия перерабатывает все больше рыбы

С января по март производство рыбных товаров в РФ превысило 1 млн тонн, это на 0,2% больше показателя за первый квартал прошлого года. Почти 37% от общего объема составляет продукция глубокой переработки (уровень 2021 г. — 31,5%).

Оперативные данные Росстата приводит Федеральное агентство по рыболовству. Отмечается рост производства по основным группам рыбных продуктов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР, за первый квартал выпуск рыбного мороженого филе увеличился почти на 51% к уровню прошлого года и достиг 105 тыс. тонн, производство мороженого мяса рыбы (включая фарш) выросло вдвое — до 25,4 тыс. тонн. Консервов изготовлено 49,7 тыс. тонн (+9%).

Производство красной икры за первый квартал составило 293 тонны (+3,8%), икры осетровых рыб — 15,6 тонны (+6%).

В Росрыболовстве ожидают сохранение тенденции «на фоне стабильного вылова и вводимых новых мощностей по рыбопереработке».

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