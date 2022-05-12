Рыбакам Северного бассейна напомнили о решении Норвегии

Власти Норвегии ввели запрет на заходы в свои порты судов под российским флагом. Однако это решение не распространяется на рыболовный флот, обратили внимание в Североморском теруправлении Росрыболовства.

Информация по портам Норвегии опубликована на сайте Североморского территориального управления Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что с 7 мая норвежское правительство объявило о закрытии своих портов для судов под российским флагом, используемых в коммерческих целях, яхт и прогулочных судов.

«Запрет на заходы в норвежские порты не распространяются на рыболовные суда, которые могут следовать также на судоверфь, при условии, что к ним не применяются другие санкции», — обратили внимание в теруправлении.

Ранее европейские СМИ сообщили, что, по информации отраслевого ведомства Норвегии, исключение сделано специально для защиты российско-норвежского сотрудничества в области рыболовства в Баренцевом море, а также двустороннего взаимодействия в поиске и спасении на море.

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