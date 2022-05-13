Пункты пропуска смогут запускать в особом режиме

Правительство установило особенности открытия в нынешнем году пунктов пропуска через госграницу. Такая возможность предусмотрена в рамках закона по антикризисным мерам в логистике.

Закон, который, по заявлениям властей, должен обеспечить устойчивую работу транспортного комплекса в условиях санкций, приняли в апреле. Была предусмотрена возможность правительства устанавливать специфику работы в 2022 г. пограничных переходов. Это позволит запускать пограничные переходы до окончания строительства (реконструкции), оборудования, технического оснащения, отмечали разработчики поправок.

Как сообщает корреспондент Fishnews, особенности открытия пунктов пропуска определены постановлением правительства от 12 мая 2022 г. № 856. Предусмотрено, что до конца года пункты могут открываться на основании акта правительства по предложению Минтранса. Инициатива должна быть согласована с ведомствами, уполномоченными осуществлять контроль на пограничных переходах.

При этом открытие допускается при условии, что в соответствии с законодательством введены в эксплуатацию — в зависимости от вида пункта — железнодорожный вокзал, ж/д линия, объекты инфраструктуры морского порта, а также в случае с автомобильным пунктом здания, помещения и сооружения для организации контроля.

Постановление вступило в силу с 12 мая.

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