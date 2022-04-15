Пункты пропуска на границе смогут начинать работу досрочно

Для работы транспортного комплекса в условиях санкций вышел специальный закон. Так, правительство в этом году вправе устанавливать особенности открытия пунктов пропуска через госграницу. Предполагается, что это позволит запускать погранпереходы до завершения их строительства и максимально быстро налаживать логистику.

Устойчивую работу транспортного комплекса в «условиях внешнего санкционного давления» должен обеспечить закон от 15 апреля 2022 г. № 92. Антикризисные поправки предложило в марте правительство.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее для кабмина была предусмотрена возможность вводить особое регулирование на текущий год. Теперь в число таких решений вошло и установление специфики открытия пунктов пропуска через госграницу. Это позволит запускать пограничные переходы до окончания строительства (реконструкции), оборудования, технического оснащения, отмечали разработчики поправок.

Условием, как говорилось в пояснительной записке, будет ввод в эксплуатацию морского порта, железнодорожного вокзала, железнодорожной линии, на которой расположена железнодорожная станция, в соответствии с требованиями российского законодательства.

Также правительство получило возможность устанавливать в 2022 г. особенности габаритного и весового контроля в пунктах пропуска через госграницу.

«Принятие проекта федерального закона будет способствовать налаживанию в максимально короткий срок логистических цепочек с дружественными странами для поддержания экономической стабильности государства в условиях увеличивающегося в 2022 году санкционного давления», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Новый закон наделяет правительство возможностью в этом году устанавливать специфику исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) морского флота, судов внутреннего водного транспорта или судов смешанного (река — море) плавания. Как отмечали разработчики изменений, лизингодатели, связанные с государством, попадают в санкционные списки. Формально лизингодатель является собственником судна, и оно может быть задержано, арестовано в иностранном порту. В связи с этим было предложено использовать механизмы устранения рисков.

Также правительство сможет устанавливать особенности исполнения договоров лизинга железнодорожного подвижного состава, контейнеров.

Допускается многократное использование на территории РФ контейнеров, перевозимых на железнодорожных транспортных средствах международной перевозки, морских судах, судах внутреннего водного транспорта и судах смешанного (река — море) плавания.

К стратегическим видам деятельности отнесены перевозка морским и внутренним водным транспортом грузов, перечень которых утверждается правительством. Напомним, что иностранное участие в таких сферах регулируется особым образом.

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