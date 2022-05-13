Осетровые браконьеры попались на Оби

В Томской области на Оби рыбинспектор и полицейские пресекли незаконный промысел осетровых. Добычей браконьеров стали девять «краснокнижных» рыб, нанесенный ущерб оценивается более чем в 2,5 млн рублей.

Патруль задержал злоумышленников в Кривошеинском районе. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Верхнеобского теруправления Росрыболовства, двое жителей деревни Елизарьево использовали лодку «Ривьера» с подвесным мотором и перетягу с 25 крючками (запрещенное орудие добычи). Сельчане успели выловить восемь сибирских осетров и одну стерлядь.

Материалы по факту браконьерства направлены в органы полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных» водных биоресурсов).

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