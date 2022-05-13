Рыболовные суда вывели из-под особого режима вывоза

Правительство внесло изменения в перечни товаров, на которые распространяется запрет или разрешительный порядок вывоза за пределы территории РФ. Из списков исключены рыболовные суда.

Напомним, что в марте правительство определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые до конца года запрещается вывозить из страны (постановление от 9 марта 2022 г. № 311). Запрет не распространялся на товары, вывозимые в государства — члены Евразийского экономического союза, Республику Абхазия и Республику Южная Осетия. Для вывоза в страны ЕАЭС товаров по определенному перечню (постановление от 9 марта 2022 г. № 312) был установлен разрешительный порядок.

В оба списка попали товары с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8902 00 «Суда рыболовные; плавучие базы и прочие суда для переработки и консервирования рыбных продуктов». Теперь, сообщает корреспондент Fishnews, эта позиция из перечней исключена. Такое решение предусмотрено постановлением правительства РФ от 11 мая 2022 г. № 850. Изменения уже вступили в силу.

Отраслевое сообщество ранее обращалось к властям по вопросу возможности ремонта за рубежом рыбопромысловых судов. По этому поводу Всероссийская ассоциация рыбопромышленников направляла предложения в правительство, Минсельхоз, Минэкономразвития и Росрыболовство.

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