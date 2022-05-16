Приморье определило сроки «красной» путины

В Приморском крае региональная комиссия по анадромным установила периоды добычи горбуши и симы для промышленного освоения и традиционного рыболовства коренных народов.

В Тернейском муниципальном округе промысловики и КМНС смогут ловить горбушу и симу с 5 июня по 31 июля включительно, сообщает корреспондент Fishnews. Также, согласно протоколу заседания, в Лазовском муниципальном округе и Ольгинском муниципальном районе с 10 июня по 31 июля включительно продлится промышленная и традиционная добыча симы.

Кроме того, комиссия определила объемы добычи горбуши и симы для промысловиков и представителей коренных народов, режимы проходных дней, места постановки орудий лова. Для организации любительского рыболовства объемы анадромных в этом году не установили — в связи с отсутствием участков.

Напомним, общий прогноз на «красную» путину для Приморья составляет около 2,1 тыс. тонн.

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