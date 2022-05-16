За нерестом в Волго-Ахтубинской пойме следит наука

В первой декаде мая специалисты ВНИРО провели серию работ по изучению особенностей нереста полупроходных и речных видов рыб в Волго-Ахтубинской пойме.

Рейс на научно-исследовательском судне «Эколог» охватил Ахтубинский, Забузанский, Зеленгинский и другие нерестовые массивы Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги, акватории Белинского и Главного банков, а также отдельные нерестилища в западной части дельты.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ученые отметили подход производителей воблы, сазана, леща, серебряного карася, густеры, синца, зафиксировали завершение нереста у щуки. Обнаруженные кладки икры на всех обследуемых биотопах располагались на небольших глубинах в зонах прошлогодней и свежей луговой растительности, достигая по плотности показателя в несколько сотен икринок на квадратный метр.

«Таким образом, в начале мая нерест рыб на нерестилищах дельты Волги и Волго-Ахтубинской поймы происходил практически одновременно с продолжающимся процессом обводнения участков нерестилищ», — резюмировали во ВНИРО.

Итоговую эффективность нереста массовых видов рыб специалисты определят, соотнеся количество зашедших на нерест производителей с продолжительностью и скоростью протекания половодья.

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