Оборудованию для инвестпроектов облегчат въезд

Правительство утвердило перечень приоритетных видов деятельности с льготной возможностью реализации инвестпроектов. Оборудование, комплектующие и запчасти к нему можно будет ввозить без уплаты таможенной пошлины.

Перечень видов деятельности (секторов экономики) для предоставления тарифной льготы утвержден постановлением правительства от 9 мая 2022 г. № 839. Возможность была предусмотрена принятым в марте законом.

Профильные ведомства должны утвердить порядок подтверждения целевого назначения в отношении оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, а также форму подтверждения.

Тарифная льгота будет предоставляться при помещении ввозимых товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Декларант должен будет предоставлять специальное подтверждение.

Товары могут использоваться исключительно для целей реализации инвестпроекта и в период его реализации и только на российской территории. Также они должны находиться в фактическом владении, пользовании и (или) распоряжении декларанта и (или) лиц, указанных в подтверждении. При этом допускается, например, вывоз для ремонта и технического обслуживания. Кроме того, ограничения по пользованию и распоряжению товарами будут действовать только определенный период, сообщает корреспондент Fishnews.

Под инвестпроектами понимается работа, предусматривающая инвестиции для создания новых или технического перевооружения (модернизация, реконструкция) имеющихся объектов производственной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Проекты должны быть включены в перечень, сформированный подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Утверждать список будет правительство. Для попадания проекта в список профильное ведомство должно направить предложение в Минэкономразвития для рассмотрения подкомиссией.

Товары, которые используются для реализации инвестпроекта, должны не производиться в России либо в других государствах — членах ЕАЭС, производиться в недостаточном для реализации проекта количестве или не соответствовать техническим характеристикам проекта.

Установлено требование к объемам капиталовложений — это не менее 250 млн рублей.

В перечень приоритетных видов деятельности для инвестиционных проектов вошли рыболовство и рыбоводство (Код ОКВЭД 2 «03»). Включен в список и код ОКВЭД 2 «30» «Производство прочих транспортных средств и оборудования», к которому относится и судостроение.

Реестр товаров для беспошлинного ввоза также будет утверждать правительство РФ.

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