Для импорта предусмотрели послабления

Вышел федеральный закон, направленный на упрощение регулирования импорта в Россию. Речь идет в том числе о ввозе оборудования, комплектующих и запчастей для инвестпроектов.

Упростить регулирование импорта должен федеральный закон от 26 марта 2022 г. № 74 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов РФ».

Поправки были предложены правительством в рамках пакета антисанкционных мер и должны, по замыслу властей, поддержать участников ВЭД.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается, что тарифная льгота в отношении оборудования, комплектующих и запчастей к нему, ввозимых для исключительного использования в России, предоставляется в рамках реализации инвестиционных проектов по приоритетному виду деятельности (сектору экономики) РФ.

Правительство получается возможность определять перечень товаров, ввозимых в рамках реализации инвестпроектов, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации на товары.

Кабмин также наделяется правом определять особенности применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, а также особенности прекращения действия такого обеспечения.

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