Байкальский рыбинспектор поплатился за сотрудничество с браконьерами

В Бурятии вынесли приговор бывшему госинспектору рыбоохраны за превышение должностных полномочий и получение взяток от браконьеров за покровительство и помощь.

Фигурант — бывший госинспектор отдела рыбоохраны Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства. Он признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий) и частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия / бездействие, три эпизода).

Следствием и судом установлено, что 17 сентября прошлого года транспортные полицейские в ходе рейда на берегу Байкала задержали местного жителя, который выловил 473 омуля. Нанесенный государству ущерб оценили более чем в 3 млн рублей. При этом рыбинспектор активно оказывал браконьеру помощь в незаконном вылове, сообщили Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СКР. По его информации, фигурант предоставлял задержанному информацию о местонахождении постов рыбоохраны и полиции, их графике, времени и продолжительности полета квадрокоптеров над озером.

Кроме того, подсудимый в период с июля по сентябрь 2021 г. получил от местных жителей взятки на общую сумму 185 тыс. рублей, рассказали в следственном управлении. По данным правоохранителей, вознаграждение платили за общее покровительство и оказание помощи в незаконном промысле, а также за непривлечение браконьеров к ответственности.

Отмечено, что подсудимый признал вину в полном объеме. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно с испытательным сроком четыре года шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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