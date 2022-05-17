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Экспертная группа ВАРПЭ подготовила рецензию на отчет НИФИ Минфина о результатах реализации проектов под инвестквоты

Дискуссия вокруг первого этапа инвестиционных квот приобрела научный характер

Экспертная группа Всероссийской ассоциации рыбопромышленников подготовила рецензию на отчет НИФИ Минфина об оценке результатов реализации проектов с использованием механизма инвестквот. Президент ВАРПЭ Герман Зверев подчеркнул, что «объективную и всестороннюю оценку первого этапа инвестиционных квот способна подготовить только Счетная палата РФ, все остальное — интеллектуальное рукоделье».

Отчет Научно-исследовательского финансового института «Оценка результатов реализации инвестиционных проектов с применением механизма инвестиционных квот добычи водных биоресурсов в 2018–2021 гг.» был представлен в апреле. Экспертная группа ВАРПЭ детально проанализировала все пять его разделов.

«Рецензия выполнена путем сплошного (не выборочного) анализа каждого утверждения и вывода всех 5 разделов Отчета», — говорится в материалах.

Анализ, подготовленный экспертной группой Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, занимает более 30 страниц. Fishnews публикует ряд наиболее ярких комментариев.

В отчете НИФИ приводятся показатели по регионам, вошедшим в выборку исследования. Однако в тексте соответствующего подраздела не указано, по каким критериям отбирались эти субъекты Федерации, в этим выбор является произвольным и необоснованным, обратила внимание экспертная группа.

В отчете не определен объект оценки - сами инвестиционные проекты или влияние их реализации на финансово-экономические показатели отрасли, говорится в рецензии.

Если это инвестпроекты, то нужно было задействовать критерии оценки проектов: это чистая текущая стоимость (NPV), индекс прибыльности инвестиций (P1), внутренняя норма прибыли (IRR), срок окупаемости инвестиций (РР). Но такие критерии не использовались.

Причем показателем успешности проекта будет его успех — окупаемость — только для инвестора, отметила экспертная группа.

«При этом не исключено негативное влияние на отрасль в целом вследствие того, что полученные инвестором инвестиционные квоты (эквивалент входящего денежного потока) были изъяты у других предприятий (эквивалент исходящего денежного потока и неизбежных и безвозвратных потерь доходов). Необходимо понимать, что инвестиционные проекты «спонсируются» всеми не участвующими в них предприятиями путем перераспределения доходов через изъятие квот», — подчеркнуто в рецензии.

Если оценивалось влияние реализации инвестпроектов на финансово-экономические показатели отрасли, то нужно было хотя бы на концептуальном уровне описать, как проекты могут влиять на финансо-экономические показатели отрасли, то есть определить критерии оценки.

Экспертная группа указала и на расхождения с данными Федеральной службы государственной статистики. В отчете указано, что по предварительным итогам 2021 г. в рассматриваемых регионах рыбоперерабатывающие предприятия отгрузили товаров на 79 173,9 млн рублей (рост на 37 549,8 млн рублей (или на 90,2%) по сравнению с объемами 2019 г., т.е. практически в два раза увеличились объемы производства продукции в анализируемых регионах).

Однако, обратили внимание авторы рецензии, в 2019 г. только в четырех из восьми регионов выборки (Мурманская область, Камчатский край, Приморье и Сахалинская область) во виду деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» (код ОКВЭД 10.20) было отгружено продукции на сумму 111715,167 млн рублей, что на 32 541,267 млн рублей (в 1,41 раза) больше указанной в отчете величины за 2021 г.

В отчете говорится, что общий объем инвестиций (в основной капитал) в отрасли судостроения в анализируемых регионах только за период 2019-2020 гг. составил 102 602,7 млн рублей. При этом темпы роста объемов инвестиций за период 2020/2019 гг. составили 192,4%.

Но сам по себе объем инвестиций и его межгодовые изменения — это не показатель успешности реализации проектов под квоты, прокомментировала экспертная группа. Такими характеристиками могут быть построенные или строящиеся объекты инвестиций, оценки денежных потоков инвестиционных проектов или другие показатели экономической отдачи, однако их в отчете нет, заявили в ВАРПЭ.

В рецензии отмечена и ошибочность увязки роста финансовых показателей в судостроении с результатами инвестиционных проектов, поскольку главным образом увеличение произошло за счет суммарного вклада в выручку заказов в сфере военного, ледокольного, транспортного и иного судостроения. А доля рыболовного судостроения в разы меньше.

По данным на апрель нынешнего года, в рамках проектов по инвестиционным квотам заказчикам за период с 2019 по 2021 гг. передано шесть судов. «В то же время, согласно данным бюллетеня «Морские вести России» за 2019-2020 годы по виду деятельности по коду ОКВЭД 30.11 заказчикам было передано 125 судов, включая крупные ледокольные, военные, транспортные, научные, специального назначения и прочие. Таким образом, в количественном отношении доля рыболовных судов составила 4% от общего числа сданных заказчикам в 2019–2020 годах.

По оценке президента ОСК А. Рахманова, стоимость рыболовных контрактов составляет около 30% портфеля гражданских заказов корпорации. С учетом значительной доли стоимости военных заказов можно предполагать, что вклад рыболовного судостроения в финансовые показатели по виду деятельности «Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций» вряд ли превышает 10–15 %», — говорится в рецензии ВАРПЭ.

В соответствии со своим названием отчет должен включать оценку результатов реализации инвестпроектов с применением механизма инвестиционных квот в 2018-2021 гг. в части видов деятельности «Рыболовство морское», «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», «Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций». Но вместо этого там дается перечень сведений о сводных региональных финансовых показателях по указанным видам деятельности в вошедших в выборку субъектах Федерации, обобщила экспертная группа. При этом эти сведения отожествляются с результатами реализации инвестпроектов, а это методически ошибочно, подчеркнули в ВАРПЭ.

Непонятно, почему для оценки реализации инвестпроектов используются суммарные величины вложений, хотя вклад этих проектов не выделен, та же ситуация — с использованием для демонстрации роли инвестквот роста численности занятых на предприятиях в отрасли морского рыболовства, рыбопереработки, роста фонда оплаты труда и т.д. Отмечена нерепрезентативность временного интервала оценки.

В результате авторы рецензии сделали вывод о том, что все утверждения отчета методически необоснованны и ошибочны в части взаимосвязи результатов реализации инвестпроектов и статистических показателей морского рыболовства, переработки и судостроения.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев вновь подчеркнул, что «объективную и всестороннюю оценку первого этапа инвестиционных квот способна выполнить только Счетная палата Российской Федерации. Все остальное — это интеллектуальное рукоделье в интересах тех или иных участников рынка».

Ранее, на заседании рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике глава ведущего отраслевого объединения перечислил основные показатели оценки первого этапа инвестиционных квот.

Полный текст рецензии опубликован на сайте Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

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