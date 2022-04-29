Санкционный тест для инвестквот

Как строить флот под инвестквоты в условиях санкций, обсудили участники совещания в Совете Федерации. Верфи ОСК гарантируют достройку только тех судов, для которых уже закуплено и доставлено основное оборудование, остальные — кандидаты на перепроектирование.

Нового флота не прибавилось

С середины декабря список судов, сошедших со стапелей российских верфей, не изменился, заявил на совещании в Совете Федерации первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Заказчикам передано шесть рыболовных судов, построенных под инвестквоты, и два «аукционных» краболова. В стадии строительства находятся 38 судов для промысла рыбы, 17 из них спущено на воду, и 33 краболова. По информации Росрыболовства, в эксплуатацию введен 21 рыбоперерабатывающий завод.

Эти результаты сильно отличаются от изначальных условий инвестиционных договоров, указал аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов. К 1 января 2022 г. предполагалось завершить строительство 26 рыболовных судов и всех 24 береговых перерабатывающих комплексов.

Одной из основных причин срыва сроков Сергей Митин назвал накопленные верфями убытки прошлых лет. «Деньги рыбаков, перечисленные на строительство судна, оседают в банках в виде процентов и траншей для погашения задолженности по старым кредитам, к которым заказчики судов не имеют никакого отношения», — возмутился сенатор. Он указал, что рекомендации комитета СФ ускорить процесс докапитализации верфей Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не были выполнены полностью.

По мнению гендиректора ОСК Алексея Рахманова, несоблюдение графиков строительства во многом связано со сложностью судов, низким качеством иностранных проектов и обилием импортных комплектующих, которые хотели видеть заказчики. «Русского в большинстве этих пароходов — только металл и труд, всё остальное — это импортное оборудование», — заявил руководитель госкорпорации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, переносы сроков сдачи — пока на вторую половину 2022 г. — продолжаются даже для судов, чья техническая готовность превышает 90%. Для их собственников это означает дополнительные расходы — на уплату процентов по кредитам, техническое сопровождение договоров о строительстве и обслуживание банковских гарантий. На текущий год Минпромторг прогнозировал сдачу еще семи единиц флота, но теперь к ставшим уже хроническими задержкам на верфях добавился фактор санкций.

Импортное безрыбье

По итогам предварительной оценки Минпромторг отнес 22 рыболовных судна и 9 краболовов в группу высокого риска по уровню локализации оборудования — в этих инвестпроектах могут возникнуть проблемы с наличием основных узлов, например, главных двигателей, рыбофабрик, рефрижераторных установок. По словам Алексея Рахманова, судам с высоким уровнем риска, скорее всего, потребуется перепроектирование, причем с учетом альтернативных источников поставок ключевых систем.

«Всё это потребует дополнительного времени, и честно говоря, по ряду позиций мы не можем дать сейчас гарантию, до тех пор пока мы не услышим окончательной реакции наших заказчиков, что такие суда могут быть в принципе построены», — рассказал гендиректор ОСК.

По сведениям Росрыболовства, у рыбаков уже возникли сложности с наладкой оборудования на судах с высокой степени готовности. «Ряд стран отказался направлять специалистов или вышел из договорных отношений, — отметил замглавы федерального агентства Василий Соколов. — Даже по оборудованию, которое уже поставлено, куплено и зачастую установлено, наладка сейчас не осуществляется».

За антикризисной поддержкой

Основные пути, которые сейчас рассматривает Минпромторг, — это замещение выпавшей техники отечественными вариантами или поставка аналогичного оборудования из дружественных стран, рассказал директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Борис Кабаков. В министерстве рассчитывают на дополнительное финансирование НИОКР по импортозамещению оборудования для судов рыбопромыслового флота в размере 7 млрд рублей — этот пункт вошел в недавний перечень поручений президента — и подчеркивают его прикладной характер.

«Чтобы у нас сразу было предприятие, которое занимается разработкой такого оборудования по нашему заказу, и в последующем выпуском серийной продукции», — уточнил представитель ведомства.

Руководители заводов, входящих в ОСК, говорили о необходимости государственного субсидирования для успешного завершения рыбацких инвестпроектов. «Единственный выход из создавшейся ситуации — это поддержка судостроительных предприятий в том или ином виде», — считает гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков.

В дальнейшем, по мнению Алексея Рахманова, нужно будет переходить к унификации проектов с их полной локализацией, субсидированию строительства головных судов, применению лизинговых схем в рамках инвестквот, а также договариваться о более адекватных ценах и сроках реализации проектов. Как важную антисанкционную меру участники совещания отметили и включение в перечень поручений президента вопроса о нулевой ставке НДС для судоремонта.

Минсельхоз ожидает в ближайшие дни выхода постановления правительства о возможности продления сроков реализации инвестпроектов на два года, поделился информацией советник министра Евгений Кац. По его словам, министерство уже работает над следующей порцией изменений в нормативные акты по первому этапу, которые касаются выполнения обязательств в рамках эксплуатации заводов — и по срокам отчетности и по объемам привлекаемых ресурсов.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) приветствовала решение о дополнительных двух годах, но указала, что оно не снимет с рыбаков обязанность продлевать на аналогичный срок и банковские гарантии. «Срок действия банковских гарантий и так превышает срок строительства судов на два года. Поэтому, если автоматически увеличить срок строительства судов, то банковские гарантии нужно будет продлевать дополнительно еще на два года сверх этого, — пояснил президент АСРФ Алексей Осинцев. — Важно избавить инвесторов от такой необходимости».

АСРФ предложила рассмотреть возможность увеличения сроков строительства и для краболовов, а также распространить механизм льготного кредитования, которым пользуются аграрии, на кредиты для финансирования инвестпроектов первого этапа.

Как мерить эффективность

Счетная палата (СП) уже начала выполнять поручение Совета Федерации по анализу итогов первого этапа инвестквот и комплексной оценке влияния этого механизма на финансово-экономическое состояние прибрежных регионов, доложил аудитор СП Сергей Мамедов. Он напомнил, что одной из главных идей «квот под киль» было не только строительство судов, но и развитие отечественных судостроительных предприятий.

Общий объем запланированных инвестиций в обновление рыбопромыслового флота приближается к 270 млрд рублей. «Посмотрим, как верфи расходуют эти средства, где новые технологии и так далее», — пообещал представитель контрольного органа.

Он также поставил вопрос о целесообразности в условиях санкций второго этапа инвестквот. «Законопроект основан на финансовых и экономических показателях прошлого года, а именно процентной ставке Центробанка, прогнозируемой выручке на внешних рынках, ожидаемых эксплуатационных затратах, расчетном сроке строительства рыбопромысловых судов, которые не соответствуют сегодняшним реалиям», — прокомментировал инициативу Минсельхоза и Росрыболовства Сергей Мамедов.

Регионы, даже активно участвующие в первом этапе, к перспективе расширения этого механизма, а тем более продолжения квотных аукционов, тоже относятся более чем скептически. «Из Камчатского края по итогам реализации первого этапа инвестквот уйдет порядка 13% квот наших предприятий», — заявил глава краевого минрыбхоза Андрей Здетоветский.

Его коллеги из Архангельской области обратили внимание, что, несмотря на ввод в эксплуатацию двух новых траулеров, построенных под инвестквоты, объем налоговых поступлений от заказчика этих судов — компании «Архангельских траловый флот» (АТФ) — существенно просел. Более того, объем ресурсов, которым располагает АТФ с учетом «инвестиционной добавки», сейчас даже ниже, чем в 2018 г., когда у предприятия были только «исторические квоты».

Цель первого этапа инвестквот — не просто некоторое количество новых рыбопромысловых судов, а в значительной степени переустройство рыбной отрасли и экономики «рыбных» регионов, согласился с точкой зрения Счетной палаты президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Он отметил, что для объективной оценки результатов первого этапа необходимо учитывать ряд показателей. Это точность и правомерность законодательного регулирования, финансовый эквивалент ресурсного обеспечения, ситуация в сфере судостроения, объем и структура рыбной продукции, выпускаемой на новых судах и заводах, количество новых рабочих мест, объем отчислений в бюджетную систему, динамика кредиторской задолженности предприятий рыбной отрасли, возможности судоремонта, изменения в прибрежном рыболовстве.

Сергей Митин поддержал позицию ВАРПЭ и поручил направить запрос в Минсельхоз и Росрыболовство по поводу полных данных о том, как отразился первый этап инвестквот на предприятиях рыбной отрасли. «Целый комплекс вопросов. Я прошу подготовиться и дать нам уже какой-то ответ. Без этого невозможно будет ни грамотно оценить первый этап, ни тем более подойти к проекту закона о втором этапе — мы в любом случае потребуем этот документ», — отметил сенатор.

Алексей Осинцев сообщил, что по заказу АСРФ попытку оценить результаты реализации инвестпроектов в 2018–2021 гг. предпринял Научно-исследовательский институт Минфина (НИФИ). Однако руководитель центра отраслевой экономики НИФИ Инна Рыкова уточнила, что проблемы с методологией не позволяют ни сделать разбивку по видам производимой рыбной продукции, ни выделить результаты работы объекта инвестиций из остальной деятельности компании.

«Невозможно отделить, сколько бюджетных средств мер поддержки направлено на инвестпроект, сколько сгенерировано выручки, сколько создано рабочих мест. Есть общие показатели, которые не декомпозируются, — выразила мнение представитель НИФИ. — Сегодня фактически никто не может определить, сколько мер господдержки направляется и какая эффективность, финансовые результаты как инвестиционной деятельности, так и текущей, какой вклад в бюджетную систему».

По мнению Германа Зверева, исследование института — в отличие от заключения Счетной палаты — не может подменять или заменять официальную позицию органа государственной власти. Комментируя итоги совещания, он усомнился в объективности заказанного АСРФ отчета.

«НИФИ известен своей клиентоориентированностью. Несколько лет назад за деньги «Союзмолоко» и по заказу «Союзмолоко» этот институт сделал расчеты о влиянии маркировки на рынок молочной продукции, но очень быстро убрал это исследование с сайта из-за явно ангажированных выводов. Сейчас тот же самый институт за деньги инициатора крабовых аукционов и по заказу инициатора крабовых аукционов сделал расчеты о безусловно позитивных результатах первого этапа инвестиционных квот. Научная и исследовательская ценность такого «исследования» ровно такая же, как в случае с маркировкой молочной продукции», — заявил президент ВАРПЭ.

Завершая обсуждение, Сергей Митин предложил создать группу из представителей Совета Федерации, Минпромторга, Росрыболовства, ОСК и отраслевых ассоциаций для инспекции судостроительных предприятий. «Мы объездим большую часть заводов. Кому-то поручим Дальний Восток объехать, сами, может быть, съездим туда, посмотрим еще раз, чтобы у нас к концу мая — началу июня была четкая картина обо всех происходящих процессах», — заключил сенатор.

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Анна ЛИМ, Fishnews