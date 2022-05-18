Сахалинский таймень поделился икрой с рыбоводами

С начала мая специалисты Сахалинского филиала Главрыбвода заложили на инкубацию по предварительному расчету около 7 тыс. живых икринок «краснокнижного» тайменя. Работа по поддержанию численности этого вида проводится в регионе с 2012 г.

Икра получена от 16 производителей, отловленных по специальному разрешению от регионального управления Росприроднадзора. Всех особей после получения половых продуктов вернули в естественную среду обитания, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

Сахалинский таймень — эндемик Дальнего Востока, относится к числу уязвимых «краснокнижных» видов. Ежегодно с 2012 г. филиал участвует в программе по поддержанию численности тайменя в бассейне озера Тунайча. Выдерживанием отловленных производителей, закладкой икры на инкубацию, подращиванием и выпуском молоди занимается Охотский лососевый рыбоводный завод.

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