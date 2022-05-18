Российским транспортам с уловами нужно «особое приглашение» от Норвегии

Закрытие норвежских портов для российского флота не коснулось промысловиков, но действует, например, для рыботранспортных судов. Для каждого захода им потребуется специальное разрешение от МИД королевства.

На сайте Североморского теруправления Росрыболовства размещено письмо представителя ведомства в Норвегии Анны Шулаевой, сообщает корреспондент Fishnews. Приводятся разъяснения о санкциях, которые дала Береговая администрация королевства.

Отмечено, что запрет на использование портов материковой части Норвегии не действует, в частности, для рыболовных судов. При этом под термином «рыболовные суда» понимаются «суда любого типа, которые оборудованы для коммерческого рыболовства или охотничьих операций или занимаются ими».

Термин не распространяется на суда, обеспечивающие рыболовный флот, в том числе транспорты, на которые перегружается улов. А также на суда, перевозящие ранее выгруженную или перегруженную в порту рыбопродукцию, подчеркивается в письме.

Вместе с тем Министерство иностранных дел Норвегии в порядке отступления от общего запрета может предоставить судну разрешение на заход в порт на условиях, которые сочтет целесообразными, — если это необходимо для импорта, экспорта или перевозки конкретных товаров, например, сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

Согласно разъяснениям норвежского МИД, возможность применения этого отступления будет рассматриваться в каждом конкретном случае. «Таким образом, перед заходом в порт, например, рыботранспортного судна необходимо получить такое предварительное разрешение», — обращает внимание представитель Росрыболовства.

Заявление, содержащее исчерпывающую информацию о судне, цели захода и грузе, должно направляться на электронную почту sanksioner@mfa.no. Сроки рассмотрения заявления министерством не указываются.

Также организована горячая линия для консультаций бизнес-сообщества по связанным с санкциями вопросам. Телефон +47 23 95 15 15, с 10:00 до 12:00 по местному времени.

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