Эксперты обсудят будущее российского рыбного рынка

В рамках «Недели российского ритейла» 7 июня пройдет экспертная сессия, посвященная развитию отечественного рыбного рынка в новых условиях. Организаторами дискуссии выступают ВАРПЭ и Рыбный союз.

Проблемы и перспективы развития российской розничной торговли в условиях санкционного давления, в том числе адаптация отдельных отраслей к новым реалиям, — основная тема VIII Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла». Как справится с этими вызовами рыбная отрасль, ведущие эксперты обсудят во второй день форума 7 июня в рамках сессии «Рыбный рынок России: масштаб, структура, диспропорции». Организаторами мероприятия выступают Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Рыбный союз.

Как сообщили в пресс-службе ВАРПЭ, к участию в дискуссии приглашены представители госрегуляторов, рыбаков, перевозчиков, переработчиков, дистрибьютеров и торговых сетей. Таким образом, сессия может стать эффективной площадкой для диалога между всеми звеньями цепочки поставок рыбопродукции на внутренний рынок.

«Мы все объединены одной целью — обеспечение внутреннего рынка доступной и качественной рыбопродукцией и, как следствие, увеличение потребления рыбы в России. Только в формате диалога с учетом географических особенностей и многоукладности рыбного рынка мы можем достигнуть этой цели», — подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В Рыбном союзе надеются, что в рамках форума будут достигнуты договоренности, которые в дальнейшем окажут положительное воздействие на рыбный рынок, столкнувшийся с целым комплексом сложностей. Это и новые административные барьеры, и отказы в сотрудничестве со стороны иностранных партнеров, и необходимость срочно перестраивать формат работы в новых условиях.

«Важно не просто понять, куда мы «плывем», а самим выбрать свой курс, и «Неделя ритейла» позволяет это сделать с учетом видения самых разных участников рынка. В рамках экспертной сессии о будущем отрасли представители разных звеньев товарообразующей цепи обсудят перспективы совместной работы, а также стратегию взаимодействия на ближайшие годы», — отметил председатель Рыбного союза Александр Панин.

«Неделя российского ритейла» пройдет с 6 по 9 июня в Центре международной торговли и соберет на одной площадке руководителей органов власти в сфере торговли, байеров, производителей, поставщиков, менеджмент ведущих торговых сетей, представителей банковских организаций, аналитиков и экспертов в сфере ритейла. Организаторами форума выступают Минпромторг и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

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