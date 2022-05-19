Камчатцев учат вызволять тюленей из беды

На Камчатке впервые прошел семинар по распутыванию ластоногих из пластикового мусора и обрывков сетей. Планируется создать специальную группу для оперативной помощи пострадавшим животным.

В семинаре приняли участие сотрудники Камчатского филиала ВНИРО, Кроноцкого заповедника, ветеринары, представители турбизнеса, сообществ каякеров и альпинистов, туристы и любители природы. Тренинг в Петропавловске-Камчатском организовали туристско-экологический клуб «Бумеранг» и Кроноцкий заповедник.

«К сожалению, в России практически не проводятся тренинги по распутыванию тюленей на лежбищах. Это первый подобный семинар, где камчатцев научили работать с травмированными животными. Он позволил слушателям понять всю масштабность проблемы», — подчеркнул научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии, старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Иван Усатов.

Участники семинара пришли к выводу, что на Камчатке необходимо создать группу реагирования при обнаружении пострадавших тюленей — чтобы оперативно и грамотно вызволять их из беды. «Пока у нас нет необходимого оборудования, организации, которая взяла бы на себя всю эту работу. Все это нужно развивать и такая группа рано или поздно появится, но нужно уже сейчас начинать решать эту проблему в Камчатском крае», — отметил Иван Усатов.

Слушатели семинара учились спасать ластоногих в теории и на практике. Основное внимание уделили оценке рисков как для людей, так и для животных при проведении спасательных операций, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника. Важно учитывать различные факторы: от количества находящихся на лежбище тюленей до наличия в акватории плотоядных косаток и высоты волны при возможном сходе животных в воду.

«Проблема эта комплексная — дело ведь не только в помощи конкретным пострадавшим животным. Нужно бороться с причинами запутывания: плавающим в океане мусором, и в первую очередь — с обрывками рыболовных снастей. Решить эту проблему очень сложно, но без участия неравнодушных людей ничего не сдвинется с мертвой точки», — обратила внимание научный сотрудник заповедника, биолог Евгения Волкова.

К сожалению, на Камчатке сейчас практически невозможно оказать помощь запутавшемуся сивучу, констатировали в учреждении. Большинство лежбищ расположено на скалистых островках, с которых животные при малейшем беспокойстве сходят в воду. В таких условиях снять запутывание можно, только применив специальный «коктейль» из седативных препаратов, один из которых — буторфанол десятипроцентный — в России не производится в нужной концентрации.

«Сейчас идет сложный процесс получения необходимых согласований, разрешений, допусков во всевозможных ведомствах для разрешения ввоза медикаментов в нашу страну. Привлечение внимания общества и органов власти к проблеме запутывания животных может ускорить этот процесс», — сообщили в пресс-службе.

«По мнению ученых Камчатского края, сегодня наиболее удобное место для помощи тюленям — Командорские острова. Там остро стоит проблема запутывания северных морских котиков, и ее срочно надо решать. Для помощи котикам на Командорских островах не нужны специальные седативные препараты, потому что лежбища находятся на пологом берегу и тюленей можно отлавливать с помощью специальных сачков. Таким методам при работе с этими животными в первую очередь и был посвящен семинар. Ключевым на тренинге стал вопрос, как действовать дальше в этом направлении? Пока мы создали из числа слушателей неформальную группу реагирования, также в Камчатском крае есть ведомства, заинтересованные в решении проблемы», — рассказал ведущий семинара Вячеслав Козлов. Он является руководителем группы реагирования «Друзей океана», членом Совета по морским млекопитающим, организатором операций по распутыванию морских котиков на острове Тюлений.

Фотографии предоставлены пресс-службой Кроноцкого заповедника.

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