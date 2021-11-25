Новости
Взвешивание собранного мусора. Фото Александра Иванникова

Мусорный «урожай» с камчатского побережья исследовали ученые

Опубликованы результаты масштабной летней экспедиции по сбору и классификации мусора на побережье Южно-Камчатского федерального заказника. Названы основные загрязнители, угрожающие животным.

В июльской экспедиции приняли участие сотрудники Кроноцкого заповедника (в его ведении находится заказник), ГИС-инженеры, эксперт по обращению с отходами и волонтеры. Специалисты исследовали семь километровых участков охотоморского побережья, идентифицировали и классифицировали мусор по материалу, количеству фрагментов, массе, бренду и другим параметрам.

Всего было обнаружено почти 7,5 тыс. фрагментов общей массой около трех тонн. Как рассказали Fishnews в пресс-службе заповедника, основным материалом-загрязнителем стал пластик — он составил 87% от общего количества фрагментов и 69% от общей массы морского мусора. При этом на 1 кг бытового пластика пришлось 3-7 кг пластиковых орудий лова и судоходства.

Среди предметов-загрязнителей по количеству лидируют пластиковые бутылки и неопознанные куски пластмассы, по массе — канаты и рыболовные сети.

По словам эксперта по морским млекопитающим Владимира Вертянкина, обрывки сетей с буями становятся одной из частых причин смерти китов. Животные при выныривании запутываются передними конечностями или хвостом в снастях. Кит вращается, старается сбросить их, но запутывается еще сильнее — снасти наматываются на туловище и затягиваются все туже. В результате кит теряет возможность нырять за кормом и погибает из-за голода и некроза тканей.

В «мусорных лидерах» оказались канаты и рыбацкие сети

Оказываясь на побережье, морской мусор становится опасным и для прибрежных видов, обратили внимание в пресс-службе. «По всей Камчатке мы наблюдаем случаи травмирования и гибели тюленей, морских птиц, наземных животных от рыболовных снастей, воздушных шаров, пакетов, лент. И даже на нашей, удаленной от населенных пунктов, заповедной территории мы не можем уберечь обитателей от мусора. Поэтому важно бороться с проблемой не только в границах заповедника. Во-первых, работать над экологической культурой на Камчатке, уменьшать количество пластиковых отходов. Во-вторых, после создания заказника «Восточно-Камчатский» возле полуострова Шипунский и мыса Кекурный в 2022-2033 годах планируется на его базе сформировать группу быстрого реагирования для помощи морским обитателям. Сотрудники ООПТ при помощи волонтеров и ветеринаров будут вызволять животных, которые запутались в сетях, мусоре или получили травмы», — подчеркнул директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок.

Проблему загрязнения заповедного побережья охраняемая территория не сможет решить своими силами — мусор приносит течениями за сотни километров. Поэтому в отчете по итогам исследования ученые рекомендуют разработать комплексные меры с вовлечением всех причастных к проблеме. В том числе представителей рыбопромышленных и судоходных компаний, а также брендов, чьи тару и упаковку чаще всего обнаруживали на побережье.

Волонтеры сортируют собранный мусор

«Это пилотное исследование было крайне важно, но на нем нельзя останавливаться, — обратил внимание директор благотворительного фонда «Заповедник» Роман Корчигин. — Мы хотим сделать подобные исследования регулярными. Важно также вовлекать в эту работу экологически ответственный бизнес, волонтеров, широко освещать результаты изысканий. Чем больше людей вживую или хотя бы на страницах СМИ увидят последствия загрязнения морей и океанов, тем больше появится сторонников более экологичного образа жизни. А это в борьбе с мусором очень важно».

Фотографии Александра Иванникова, предоставлены пресс-службой Кроноцкого заповедника.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: камчатка
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Президент АО «Дальрыба» Юрий МОСКАЛЬЦОВ

Президент АО «Дальрыба»

Юрий МОСКАЛЬЦОВ

России нужно возрождать океанический флот

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Регулированию путины не хватает оперативности

Генеральный директор компании «Тефида» Евгений ТКАЧЕНКО

Генеральный директор компании «Тефида»

Евгений ТКАЧЕНКО

Под глубоководного краба мы построим судно по собственному проекту

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

К следующей путине нужно ответить на ряд вопросов

Все интервью

Личное мнение

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval Александр НЕГОИЦА

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval

Александр НЕГОИЦА

Капсулированный жир — для рыбопереработки это не предел

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

К ситуации на Амуре надо подойти без эмоционального накала

Все материалы

Крупным планом

Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

Исторический день

Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай»

Рыбной отрасли облегчают переход на экологичный холод

Скороморозильное оборудование от «Колд Трейд» в модернизированном цеху Южно-Курильского рыбокомбината

«Колд Трейд»: Наш опыт говорит сам за себя

Многие небольшие рыбопромышленные предприятия являются поселкообразующими

Большой вопрос небольших предприятий

События

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.