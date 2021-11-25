Мусорный «урожай» с камчатского побережья исследовали ученые

Опубликованы результаты масштабной летней экспедиции по сбору и классификации мусора на побережье Южно-Камчатского федерального заказника. Названы основные загрязнители, угрожающие животным.

В июльской экспедиции приняли участие сотрудники Кроноцкого заповедника (в его ведении находится заказник), ГИС-инженеры, эксперт по обращению с отходами и волонтеры. Специалисты исследовали семь километровых участков охотоморского побережья, идентифицировали и классифицировали мусор по материалу, количеству фрагментов, массе, бренду и другим параметрам.

Всего было обнаружено почти 7,5 тыс. фрагментов общей массой около трех тонн. Как рассказали Fishnews в пресс-службе заповедника, основным материалом-загрязнителем стал пластик — он составил 87% от общего количества фрагментов и 69% от общей массы морского мусора. При этом на 1 кг бытового пластика пришлось 3-7 кг пластиковых орудий лова и судоходства.

Среди предметов-загрязнителей по количеству лидируют пластиковые бутылки и неопознанные куски пластмассы, по массе — канаты и рыболовные сети.

По словам эксперта по морским млекопитающим Владимира Вертянкина, обрывки сетей с буями становятся одной из частых причин смерти китов. Животные при выныривании запутываются передними конечностями или хвостом в снастях. Кит вращается, старается сбросить их, но запутывается еще сильнее — снасти наматываются на туловище и затягиваются все туже. В результате кит теряет возможность нырять за кормом и погибает из-за голода и некроза тканей.

Оказываясь на побережье, морской мусор становится опасным и для прибрежных видов, обратили внимание в пресс-службе. «По всей Камчатке мы наблюдаем случаи травмирования и гибели тюленей, морских птиц, наземных животных от рыболовных снастей, воздушных шаров, пакетов, лент. И даже на нашей, удаленной от населенных пунктов, заповедной территории мы не можем уберечь обитателей от мусора. Поэтому важно бороться с проблемой не только в границах заповедника. Во-первых, работать над экологической культурой на Камчатке, уменьшать количество пластиковых отходов. Во-вторых, после создания заказника «Восточно-Камчатский» возле полуострова Шипунский и мыса Кекурный в 2022-2033 годах планируется на его базе сформировать группу быстрого реагирования для помощи морским обитателям. Сотрудники ООПТ при помощи волонтеров и ветеринаров будут вызволять животных, которые запутались в сетях, мусоре или получили травмы», — подчеркнул директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок.

Проблему загрязнения заповедного побережья охраняемая территория не сможет решить своими силами — мусор приносит течениями за сотни километров. Поэтому в отчете по итогам исследования ученые рекомендуют разработать комплексные меры с вовлечением всех причастных к проблеме. В том числе представителей рыбопромышленных и судоходных компаний, а также брендов, чьи тару и упаковку чаще всего обнаруживали на побережье.

«Это пилотное исследование было крайне важно, но на нем нельзя останавливаться, — обратил внимание директор благотворительного фонда «Заповедник» Роман Корчигин. — Мы хотим сделать подобные исследования регулярными. Важно также вовлекать в эту работу экологически ответственный бизнес, волонтеров, широко освещать результаты изысканий. Чем больше людей вживую или хотя бы на страницах СМИ увидят последствия загрязнения морей и океанов, тем больше появится сторонников более экологичного образа жизни. А это в борьбе с мусором очень важно».

Фотографии Александра Иванникова, предоставлены пресс-службой Кроноцкого заповедника.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews