Рыбе Каспия водохранилища мешают сильнее браконьеров

Отраслевое сообщество обеспокоено состоянием промысловых запасов Каспийского моря и внутренних водоемов Северного Кавказа. В качестве одной из мер для улучшения ситуации рассматривают составление рыбохозяйственных балансов водных объектов.

Рыбные запасы макрорегиона обсудили участники круглого стола в Северо-Кавказском теруправлении Росрыболовства. Темой стало изменение ареалов промысловых видов и его влияние на промысел, сообщает корреспондент Fishnews.

Каспий мелеет

Главный научный сотрудник Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Ахма Абдусамадов рассказал, что в первой половине XX в. в Каспийском море ежегодно добывали порядка 600 тыс. тонн водных биоресурсов. Однако к настоящему времени уловы кратно снизились. Это вызвано, по словам ученого, снижением уровня Каспия, которое, в свою очередь, обусловлено уменьшением количества поступающей воды, особенно стока Волги.

Ахма Абдусамадов подчеркнул, что основной причиной этого явления стало зарегулирование речных стоков, обилие плотин, которые перекрывают доступ миграции рыб к нерестилищам на реках. Особенно пострадал каспийский лосось, естественные нерестилища которого полностью перегорожены плотинами.

«Естественное размножение каспийского лосося прекратилось еще в середине 1950-х годов, и его запасы поддерживаются только за счет искусственного воспроизводства. В случае с осетровыми основная причина — браконьерский пресс. Запасы осетровых до сих пор не восстановлены, несмотря на ежегодный выпуск десятков миллионов штук молоди в Каспийское море. Достичь половой зрелости большей части стада не удается из-за отлова браконьерами», — отметил главный научный сотрудник КаспНИРХ.

Однако в последние несколько лет наблюдается существенное увеличение вылова в Каспийском море благодаря развитию килечного промысла, обратил внимание специалист. Кроме того, благодаря принятым организационным мерам в сфере контроля над промыслом, больше рыбы выводится из теневого оборота, что отражается в статистике.

Схожее мнение высказал и начальник отдела контроля, надзора и охраны ВБР Северо-Кавказского теруправления Мурад Басиров. «Браконьерство хотя и является основным видом деятельности, пагубным для сохранения ценных видов рыб, но зарегулирование рек, на мой взгляд, нанесло намного больше вреда. Оно ограничило пути миграции к естественным нерестилищам. Особенно это отразилось на Волге. Сооружение Волгоградского гидроузла в 1959 году привело к нарушению гидрологического режима в низовьях реки, снижению поступления пресноводного стока, уменьшению выноса биогенных элементов и взвешенных веществ, а также потере естественных нерестилищ белуги (98%), осетра (80%), севрюги (40%)», — сообщил он.

Рыбы в Дагестане мало

Негативные тенденции, по словам Ахмы Абдусамадова, наблюдаются и с внутренними водами Республики Дагестан.

«Проблемы у нас начались с началом развития орошаемого земледелия. Наши основные реки, в первую очередь Терек, претерпели существенные изменения гидрологического режима — здесь было построено много оросительных систем, перегораживающих плотин. Значительная часть стоков воды стала забираться для орошения, это наложило свой отпечаток на воспроизводство водных биоресурсов», — сказал ученый.

Он обратил внимание, что для предотвращения паводков и разливов Терека и сохранения прилежащих территорий и сельхозугодий река обвалована в нижнем течении — начиная с территории Чеченской Республики.

«Эта река в естественном режиме ежегодно разливалась, создавала большие водные угодья, на которые из моря мигрировало на нерест большое количество рыбы. В результате обвалования разливы начали пересыхать, водоемы в дельте Терека — тоже. На их базе были созданы нерестово-выростные водоемы. Но в последние годы заполнить их достаточным количеством воды не получается и эти водоемы функционируют неудовлетворительно», — констатировал Ахма Абдусамадов.

О балансе интересов

По мнению заместителя начальника отдела контроля, надзора и охраны ВБР Северо-Кавказского теруправления Елены Сепихановой, для улучшения ситуации целесообразно составить рыбохозяйственные балансы водоемов.

«Необходимость подготовки такого документа ярко проявилась в маловодном 2020 году, когда критически понизился уровень воды в Аракумских и Нижнетерских нерестово-выростных водоемах, имеющих высшую рыбохозяйственную категорию. Это произошло из-за полного прекращения подпитки водой по водоподающим каналам, подвешенным к реке Терек», — напомнила Елена Сепиханова.

По ее словам, рыбохозяйственный баланс должен составляться с точки зрения охраны водных биоресурсов и среды их обитания, но при этом учитывать антропогенное воздействие, природные факторы и интересы различных потребителей. Баланс предполагает приходную и расходную части, учитывающие естественный прирост и убыль ВБР, искусственное воспроизводство, браконьерский вылов, влияние водности и другие факторы. Целесообразно указать сведения об ухудшении или улучшении условий обитания и воспроизводства биоресурсов на основании их качественного и количественного состава в водном объекте, утрате или приобретении мест нереста, размножения, нагула, зимовки. А также нарушения или восстановления путей миграции, гидрологических и гидрохимических характеристиках объекта, наличии водозаборов и сбросов сточных вод и так далее.

«Разработка рыбохозяйственного баланса видится удачным решением для урегулирования разнонаправленных потребностей природной среды и хозяйственной деятельности человека. Я встречала такой аргумент: распределение воды такое, потому что мы выращиваем рис и другие важные сельскохозяйственные культуры. Но, согласно закону, мы должны соблюдать интересы природных объектов. Кроме того, даже исходя из здравого смысла, рыба — не менее ценный объект, чем рис или другие выращиваемые культуры», — подчеркнула Елена Сепиханова.

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