Каспийская килька внушает рыбакам оптимизм

Объем промышленной добычи на Каспии в 2022 г. благодаря кильке может стать рекордным за последнее десятилетие, считают в Северо-Кавказском теруправлении Росрыболовства. С начала года уловы уже достигли 17 тыс. тонн.

О ситуации с каспийским промыслом рассказал начальник отдела организации и регулирования рыболовства СКТУ Роберт Ярбилов на круглом столе в управлении. Он отметил, что за прошлый год теруправление выдало рекордное количество разрешений на вылов — 383, сообщает корреспондент Fishnews. Для сравнения: в 2020 г. было выдано 224 разрешения, в 2019 г. — 221, в 2018 г. — 123.

Такой рост вызван передислокацией из других регионов компаний, ориентированных на добычу кильки, обратил внимание Роберт Ярбилов. Он также подчеркнул, что благодаря килечному промыслу российские уловы в зоне ответственности Северо-Кавказского теруправления за последние годы выросли многократно.

Так, если в 2009-2012 гг. вылов в этом регионе колебался в пределах 3-4 тыс. тонн в год, то начиная с 2016 г. объемы добычи стали резко расти. К 2019 г. вылов достиг уже 10 тыс. тонн. В связи с началом широкого использования на промысле кильки разноглубинных тралов в 2020 г. было добыто 22 тыс. тонн, а в 2021 г. — 38 тыс. тонн.

«В текущем году уже добыто 17 тыс. тонн. Такими темпами к концу года можем дойти и до 40 тыс. тонн», — заключил Роберт Ярбилов.

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