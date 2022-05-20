Как рыба идет к потребителю: отрасль готовится к интересной дискуссии

На экспертной сессии по рыбе в рамках «Недели российского ритейла» планируется рассмотреть особенности рынка. Участники обсуждения представляют разные звенья товаропроводящей цепи, но все они объединены общей целью — обеспечение внутреннего рынка доступной качественной продукцией, рассказал модератор сессии, президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Экспертная сессия «Рыбный рынок России: масштаб, структура, диспропорции» состоится 7 июня в Москве в рамках «Недели российского ритейла». Организаторами дискуссии выступают Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Рыбный союз.

Обсуждение такого формата пройдет на форуме впервые, отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Будут рассматриваться особенности рыбного рынка, соотношение импорта и собственного производства, дикой и аквакультурной рыбы. Задача — услышать всех участников процесса доставки рыбных товаров до потребителя.

Колоссальную работу выполняет розница, без ее взгляда на процессы, происходящие на рынке, невозможно сформировать объективную картину.

«До этого я проводил селекторные совещания с руководством АКОРТ, сетей. Эти встречи показали, что необходимость полноценного диалога назрела. Есть серьёзные вопросы, которые нужно проговаривать, обсуждать — без этого не получится эффективной работы», — отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Очень важно, что к предстоящей дискуссии подключатся импортеры: рыбная полка должна быть разнообразной, отвечающей самым разным запросам, уверен Герман Зверев. «Потребитель — это главное, а он хочет выбора», — подчеркнул собеседник Fishnews.

В обсуждении примут участие и дистрибьюторы, чью роль в процессах доставки товаров до потребителя подчас незаслуженно забывают. Такую ситуацию нужно менять. И конечно, к дискуссии приглашены рыбаки, переработчики, перевозчики, представители федеральных ведомств, парламентарии.

Всех участников объединяет общая цель — обеспечивать российский рынок доступной качественной рыбопродукцией, и только в формате диалога можно успешно решать эту задачу, считает глава всероссийского объединения рыбаков.

«Я признателен организаторам форума за то, что они предложили нам провести экспертную сессию, посвященную ситуации на российском рыбном рынке», — подчеркнул Герман Зверев.

«Неделя российского ритейла» пройдет с 6 по 9 июня в Центре международной торговли и соберет на одной площадке руководителей органов власти в сфере торговли, байеров, производителей, поставщиков, менеджмент ведущих торговых сетей, представителей банковских организаций, аналитиков и экспертов в сфере ритейла. Организаторами форума выступают Минпромторг и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

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