ВНИРО будет готовить экономистов для рыбного хозяйства

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии получил право на подготовку научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности «Региональная и отраслевая экономика».

Рособрнадзор внес соответствующие изменения в реестр лицензий, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Напомним, с 2021 г. на базе института работает Центр экономических исследований рыбного хозяйства. Кроме того, научный журнал «Труды ВНИРО», вошел в перечень ведущих научных изданий Высшей аттестационной комиссии по тематическому профилю «Региональная и отраслевая экономика».

«Утверждение программы обучения по экономической специальности отвечает задаче по укреплению кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса и формированию системы подготовки высококвалифицированных ученых-экономистов», — подчеркнули в институте.

Планируется, что эти специалисты будут разрабатывать предложения по созданию организационно-экономического механизма для гармоничного развития отрасли в условиях цифровизации, международных санкций, для увеличения экспорта рыбной продукции.

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