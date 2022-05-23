Норвегия и Россия согласовали планы по обмену данными о промысле

Россия и Норвегия до конца мая сформируют список судов, которые будут участвовать в заключительном этапе тестирования электронного обмена данными о промысловой деятельности.

Такая договоренность достигнута на рабочем совещании Центра системы мониторинга рыболовства и связи с представителями Норвегии, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

В ходе встречи в режиме видеоконференции стороны обсудили промежуточные итоги работы по электронному обмену данными, а также договорились с учетом геополитической ситуации и сезонности промысла расширить зону тестирования.

Апробирование электронного обмена рапортами будет проходить в соответствии с тестовыми сценариями, согласованными ранее.

Кроме того, рассматривались вопросы обновления двустороннего протокола обмена данными, подписанного в 2012 г. Российская сторона предложила внести изменения в двустороннее соглашение в связи с обновлением положений законодательства РФ, в том числе касающихся сроков подачи рапортов.

Также стороны обсудили необходимость единого подхода к отчетности судов, занимающихся ярусным промыслом. Изменения к соглашению будут проработаны и предложены к рассмотрению на Постоянной российско-норвежской комиссии для последующего подписания на Смешанной российско-норвежской комиссии.

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