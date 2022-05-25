Экипажи РРПК пополнят молодые судомеханики

Русская рыбопромышленная компания принимает участие в распределении выпускников судомеханического факультета МГУ имени адмирала Г.И. Невельского. Заявления предварительно подали пятеро курсантов.

Основными критериями отбора стали средний проходной балл, а также пройденная плавательная практика, сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК. Выпускникам Морского государственного университета еще предстоит сдать государственную итоговую аттестацию, защитить выпускные работы. К началу осени ребята пополнят экипажи флота компании, в том числе новых супертраулеров.

Карьера судомехаников, как правило, начинается с должности четвертого механика. В Русской рыбопромышленной компании отметили, что ее новые суда оснащены самым современным оборудованием, применяются передовые технологии — это требует высокого уровня подготовки и квалификации. Грамотные молодые специалисты смогут достойно нести морскую вахту, уверены в РРПК.

В пресс-службе обратили внимание: формирование программ сотрудничества с профильными учебными заведениями — одно из приоритетных направлений для компании. Предоставление рабочих мест успешным выпускникам, а также организация прохождения практики — элементы комплексной работы по развитию кадрового потенциала РРПК.

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