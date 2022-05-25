Нелегальный осетровый цех накрыли в Подмосковье
В одном из перерабатывающих цехов Московской области инспекторы рыбоохраны совместно с полицейскими изъяли более тонны рыбы осетровых пород. Документов на продукцию у нарушителей не было.
Всего обнаружено 1186 кг осетровых — в свежемороженом виде и горячего копчения, сообщили Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства.
Предположительно, это особи каспийской популяции. В ближайшее время образцы отправят на экспертизу во Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии для подтверждения происхождения.
Проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных» гидробионтов организованной группой).
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews