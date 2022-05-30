Наука актуализирует данные о запасах корфо-карагинской сельди

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО обследовали нерестилища сельди в Карагинской подзоне. Собранные материалы позволят повысить эффективность промысла в этом районе.

Камчатский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии выполнил авиаучетные исследования по оценке состояния запасов корфо-карагинской сельди в Карагинской подзоне. На вертолете Ми-8 экспедиционная группа облетела основные нерестилища, расположенные в заливах Корфа, Уала и Анапка.

Помимо аэровизуального учета ученые определили контуры районов икрометания сельди и оценили его интенсивность, собрали информацию о величине нерестового запаса, биологических характеристиках рыбы и условиях воспроизводства популяции. Работы проводились при содействии рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, специалисты филиала собрали пробы нерестового субстрата с отложенной икрой и выполнили комплекс гидрологических исследований. После анализа материалов экспедиции ученые рассчитывают получить данные, которые позволят повысить эффективность освоения водных биоресурсов Карагинской подзоны.

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