Архангельский губернатор пригласил в регион судоремонт

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что регион готов стать площадкой для обеспечения и ремонта и технического обслуживания рыбопромыслового флота, но здесь потребуются дополнительные меры господдержки.

Организация в Архангельске площадки для обслуживания и ремонта рыболовецких судов обсуждалась на региональном рыбохозяйственном совете, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области. Во встрече участвовал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Во время рабочего визита в Архангельскую область в феврале прошлого года руководитель федерального агентства назвал перспективным проект Архангельского центра комплексного обслуживания судов. На заседании рыбхозсовета эта тема была продолжена.

— Мы провели анализ: 65% наших судов обслуживаются и ремонтируются в европейских или западных портах, но завтра их могут туда не пустить – это очевидно, — отметил Александр Цыбульский. — Давайте вместе позанимаемся промысловым флотом — мы готовы стать площадкой для обеспечения ремонта и техобслуживания судов.

Глава региона также отметил, что Архангельской области потребуются дополнительные меры господдержки, чтобы создать современные мощности по обслуживанию и ремонту рыболовецких судов.

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