Поморье хочет вывести свою стерлядь из ОДУ

Глава Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудили возможность исключения стерляди из перечня видов, для которых устанавливается общий допустимый улов.

Фактическое освоение квот стерляди в регионе за последние 10 лет не превышало 25%, рассказал Александр Цыбульский на рабочей встрече в Архангельске. По мнению губернатора, вывод стерляди из ОДУ позволит добывать ее в рамках прилова и не создаст дополнительных ограничений по регулированию промысла, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Илья Шестаков напомнил, что один из критериев исключения видов из списка — освоение ОДУ в районе добычи в течение последних трех лет менее 70% ежегодно, но это правило не распространяется на осетровых. Кроме того, стерлядь входит в Перечень особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов.

Вместе с тем науке будет поручено проработать вопрос для решения обозначенной проблемы, отметили в пресс-службе.

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