Севастопольским рыбакам дополнительно помогут рублем

Власти Севастополя выделят из резервного фонда городского правительства 20 млн рублей на субсидирование рыбодобывающих предприятий. Финансовое положение рыбаков осложнилось из-за ограничений по выходу в море, отметил губернатор Михаил Развозжаев.

Постановление о выделении средств принято на заседании правительства Севастополя, сообщили Fishnews в пресс-службе городского кабмина. «Мы обратились в федеральный центр, ожидаем решения по дополнительным выплатам для наших рыбаков. В настоящее время у них, конечно, финансовое положение осложнилось из-за ограничений по выходу в море. Поэтому мною было принято решение сейчас оказать поддержку из резервного фонда», — подчеркнул губернатор Михаил Развозжаев.

Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова рассказала, что субсидия частично покроет часть расходов на горюче-смазочные материалы и заработную плату. «Также средства будут направлены на возмещение части затрат, которые были понесены на добычу (вылов) барабули, тюльки, шпрота, хамсы и ставриды», — добавила она.

В пресс-службе напомнили, что поддержку отрасли традиционно оказывают в рамках региональной госпрограммы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя». В мае 2022 г. предприятиям и индивидуальным предпринимателям в промышленном рыболовстве и аквакультуре предоставлены субсидии на общие суммы 9,5 млн рублей и 3,4 млн рублей соответственно.

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