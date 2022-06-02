Новости
Министерство сельского хозяйства выпустило дополнительные разъяснения по ветеринарно-санитарной экспертизе рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции

Минсельхоз добавил разъяснений по ветправилам

Министерство сельского хозяйства выпустило дополнительные разъяснения по ветеринарно-санитарной экспертизе рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции. На этот раз ведомство сделало акцент на том, как быть со сменой собственника.

От Минсельхоза поступили дополнительные разъяснения правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, рассказали Fishnews в рыбохозяйственных объединениях.

В разъяснениях, в частности, говорится, что правила не предусматривают необходимость в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции в момент передачи с добывающего судна на транспортное, в том числе при смене собственника.

«В связи с этим проведение ВСЭ уловов водных биологических ресурсов и рыбной продукции из них, не подвергнутых переработке (обработке), при передаче с добывающего судна на транспортное судно, в том числе при смене собственника, не требуется. ВСЭ проводится на берегу после доставки их на берег перед выпуском в обращение в любом органе или организации, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, по выбору владельца», — заявили в ведомстве.

При этом в министерстве напомнили, что согласно техрегламенту ЕАЭС под переработкой (обработкой) понимается термическая обработка (кроме замораживания и охлаждения), копчение, консервирование, созревание, посол, сушка, маринование, концентрирование, экстракция, экструзия или сочетание этих процессов.

«Таким образом, ВСЭ может быть проведена в отношении рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции, подвергнутых разделке, филетированию, охлаждению, заморозке после доставки на берег перед выпуском в обращение», — говорится в разъяснениях.

Россельхознадзор между тем заявил, что с правом доступа в системе «Меркурий» «сертификация уловов ВБР» уполномоченные лица хозяйствующих субъектов могут оформлять электронные ветеринарные сопроводительные документы на уловы водных биоресурсов и рыбную продукцию при смене собственника до проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Напомним, что вопрос: как быть с прохождением ветеринарно-санитарной экспертизы, если улов, например, передается на переработку от одного юрлица другому, стал одним из ключевых для предприятий в связи с новыми правилами ВСЭ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: россельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Российская минтаевая индустрия проходит новую проверку на прочность

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

Генеральный директор Russian Maritime Production Group Алексей КИМ

Генеральный директор Russian Maritime Production Group

Алексей КИМ

Компания RMPG прочно связана с российским рынком

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Директор отдела продаж компании «Нерей»

Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

Все материалы

Крупным планом

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

Тайга народная. Часть 3

Кабаны у прикормочного места

Тайга народная. Часть 2

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.