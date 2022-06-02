Минсельхоз добавил разъяснений по ветправилам

Министерство сельского хозяйства выпустило дополнительные разъяснения по ветеринарно-санитарной экспертизе рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции. На этот раз ведомство сделало акцент на том, как быть со сменой собственника.

От Минсельхоза поступили дополнительные разъяснения правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, рассказали Fishnews в рыбохозяйственных объединениях.

В разъяснениях, в частности, говорится, что правила не предусматривают необходимость в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции в момент передачи с добывающего судна на транспортное, в том числе при смене собственника.

«В связи с этим проведение ВСЭ уловов водных биологических ресурсов и рыбной продукции из них, не подвергнутых переработке (обработке), при передаче с добывающего судна на транспортное судно, в том числе при смене собственника, не требуется. ВСЭ проводится на берегу после доставки их на берег перед выпуском в обращение в любом органе или организации, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, по выбору владельца», — заявили в ведомстве.

При этом в министерстве напомнили, что согласно техрегламенту ЕАЭС под переработкой (обработкой) понимается термическая обработка (кроме замораживания и охлаждения), копчение, консервирование, созревание, посол, сушка, маринование, концентрирование, экстракция, экструзия или сочетание этих процессов.

«Таким образом, ВСЭ может быть проведена в отношении рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции, подвергнутых разделке, филетированию, охлаждению, заморозке после доставки на берег перед выпуском в обращение», — говорится в разъяснениях.

Россельхознадзор между тем заявил, что с правом доступа в системе «Меркурий» «сертификация уловов ВБР» уполномоченные лица хозяйствующих субъектов могут оформлять электронные ветеринарные сопроводительные документы на уловы водных биоресурсов и рыбную продукцию при смене собственника до проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Напомним, что вопрос: как быть с прохождением ветеринарно-санитарной экспертизы, если улов, например, передается на переработку от одного юрлица другому, стал одним из ключевых для предприятий в связи с новыми правилами ВСЭ.

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