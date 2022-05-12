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Итоги совещания Минсельхоза по правилам ветеринарно-санитарной экспертизы подвели члены Координационного рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока

Предприятия вынуждены доказывать остроту своих проблем

Совещание, проведенное Минсельхозом по правилам ветеринарно-санитарной экспертизы, не принесло ожидаемых результатов, отметили члены Координационного рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. До сих пор непонятно, как исполнять требования документа.

Директор департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Мария Новикова 28 апреля провела очередное совещание по новым правилам ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы. Однако конструктивного подхода не наблюдалось, складывается ощущение, что все проходит для галочки, поделились впечатлениями от встречи ее участники. Отраслевому сообществу приходится доказывать федеральным чиновникам, что его проблемы действительно заслуживают внимания.

«Наши предложения, которые мы озвучивали, я считаю, не были услышаны, и решений по ним до сих пор нет. Путина на Камчатке, напомню, начинается с 8 июня. Если к этому времени мы не закончим все эти разбирательства по поводу проведения ветэкспертизы в отношении, в частности, икры, то лососевая путина в большинстве районов окажется под угрозой срыва», — прокомментировал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

По итогам совещания вышел протокол, но он не дает однозначных ответов на поставленные вопросы, как рыбопромышленным предприятиям продолжать работу. До сих пор неясно, как быть с передачей уловов от одной компании к другой для переработки, привел пример президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

По его мнению, решить проблему с выполнением требований помогло бы расширение круга специалистов, которые уполномочены на проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, — по аналогии с ветеринарной сертификацией. «Меня поддерживают в этом и профильные специалисты», — отметил руководитель АРСО на конференции Fishnews Online.

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко напомнил, что отраслевое сообщество активно высказывалось по предлагаемому регулированию еще на стадии подготовки приказа Министерства сельского хозяйства. Производители, ветеринарные власти регионов озвучивали вопросы, когда это был еще только проект. Но их не услышали. «Сегодня мы вынуждены, как и предполагали, в спешном порядке заниматься отработкой деталей, которые могут сегодня остановить промысел и привести к каким-то пробуксовкам», — обрисовал ситуацию руководитель объединения.

«Рыбаки озабочены перспективой лососевой путины. По их мнению, она может быть под угрозой срыва», — поддержал коллег президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Дело не только в добыче и переработке лосося. Вопрос и по работе с другими объектами промысла. Проблемы, которые нужно было решать «уже вчера», успели привести к потерям для производственников. Уже есть пример простоя, когда предприятие не могло работать из-за непонимания, как продолжать производственную деятельность, рассказал Владимир Галицын.

Члены координационного совета решили обратиться к главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву с предложением провести межведомственный совет по организации лососевой путины: отраслевые объединения рассчитывают на этой площадке также заявить о проблемах ВСЭ.

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