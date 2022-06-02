В Хабаровском крае заслушают «браконьерское дело» на 8,2 млн рублей

В Николаевске-на-Амуре четверых мужчин будут судить за масштабное лососевое браконьерство на севере Хабаровского края. Ущерб от деятельности группы оценили в 8,2 млн рублей.

В июле-августе 2020 г. пятеро мужчин на реке Тагая в Охотском районе незаконно добыли 576 экземпляров кеты, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры. По ее данным, браконьеры извлекли из рыбы не менее 208 кг икры, которую переработали и упаковали для перевозки. Отмечено, что злоумышленники действовали в составе организованной группы, используя моторную лодку и невод.

Действия обвиняемых квалифицированы следствием по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов на миграционных путях к местам нереста, совершенная организованной группой с причинением особо крупного ущерба). Один из фигурантов объявлен в розыск, уголовное дело в отношении остальных направлено в горсуд Николаевска-на-Амуре.

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